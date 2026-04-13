Il fondatore di One Language Centre e ideatore del World Fashion Tour riunisce volti noti tra istituzioni, tv e moda per una serata esclusiva nella Capitale

Serata esclusiva ad aprile nello storico ristorante “La Locanda del Gatto Nero”, punto di riferimento della mondanità romana, dove si è tenuto il party VIP per il compleanno del manager Marco Casciani. Un evento che ha riunito imprenditoria, spettacolo e istituzioni in un contesto informale ma altamente rappresentativo delle relazioni sociali e professionali della Capitale.

Marco e Maria Casciani

Marco Casciani, figura di spicco dell’imprenditoria romana, è cofondatore della scuola internazionale di lingue ONE LANGUAGE CENTRE, realtà conosciuta anche come “La Scuola dei VIP” e protagonista di una rilevante campagna pubblicitaria sulle principali reti nazionali. Accanto all’attività formativa, Casciani è anche coideatore e produttore del World Fashion Tour, progetto che unisce moda, arte e cultura, presentato lo scorso anno presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati e destinato ad approdare in televisione nel prossimo autunno con un nuovo format.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, dell’informazione e delle istituzioni. Tra i presenti, la showgirl e attrrice Nadia Bengala, accompagnata dal consorte Alessandro, la giornalista e presentatrice Barbara Castellani con il marito Giuseppe Giannone, l’Onorevole Fabrizio Santori e il presentatore, attore ed event manager Fabrizio Pacifici.

Nadia Bengala, Barbara Castellani

Tra gli altri ospiti, l’attore Pietro Romano, l’imprenditore Stefano Roncaccia insieme alla moglie Rita Castellucci, l’autore televisivo Mauro Calandra e la fotografa internazionale Kristina Georgieva, nota per aver immortalato star come Angelina Jolie e Monica Bellucci. Presente anche la Dottoressa Pina Stabile della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e Mary Rosati, imprenditrice e stilista del brand Mary Rose Couture, già assistente personale di Valentino Garavani e volto televisivo.

Fabrizio Santori, Marco Casciani, Kristina Georgieva

L’intrattenimento musicale è stato affidato al duo Gocce di Musica, che ha coinvolto gli ospiti con karaoke, balli e revival musicali, contribuendo a creare un clima conviviale e partecipato.

A documentare l’evento, gli scatti dei fotografi dei VIP Paola Caputo e Giancarlo Fiori, che hanno raccontato attraverso le immagini i momenti salienti della serata.

Al di là dell’aspetto mondano, l’incontro ha rappresentato anche un momento di networking tra professionisti e protagonisti di diversi settori, confermando il ruolo di Roma come crocevia di relazioni tra cultura, impresa e spettacolo.