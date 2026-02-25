Roma – Il CAL del Lazio designa un nuovo componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Lazio ha proceduto alla designazione di un nuovo componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Eletto il dott. Luciano Cimbolini, professionista con una lunga esperienza nei settori amministrativo e contabile. La sua nomina è stata accolta con favore dai rappresentanti degli enti locali, che hanno sottolineato l’importanza di un profilo tecnico di alto livello in un ruolo strategico per la vigilanza sulla sana gestione finanziaria degli enti territoriali.

«La designazione del dott. Cimbolini rappresenta un passo significativo per rafforzare la collaborazione istituzionale tra autonomie locali e Corte dei Conti – dichiara Veronica Cipriani, membro del CAL e consigliere comunale della Città di Guidonia Montecelio -. E’ per me motivo di orgoglio potere contribuire ai lavori di un organismo che tutela l’equilibrio finanziario degli enti e promuove una gestione responsabile delle risorse pubbliche. Auguro al dott. Cimbolini buon lavoro: il suo ruolo sarà determinante per supportare i Comuni e garantire un sistema di controlli sempre più efficace e vicino ai territori».