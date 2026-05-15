Domenica 31 maggio 2026 a Roma la finale nazionale di Miss Italy Queen – Drag Couture: 25 finalisti, ospiti dello spettacolo e una serata dedicata alla performance drag e alla scena artistica italiana.

ROMA – La finale nazionale di Miss Italy Queen – Drag Couture, quinta edizione del concorso, andrà in scena domenica 31 maggio 2026 all’Etoile 23, in piazza Tarquinia 5 a Roma. Sul palco arriveranno i 25 finalisti selezionati durante le tappe regionali tra runway e performance, in una serata che unirà spettacolo, musica e competizione artistica.

L’evento, dedicato al mondo della Drag Couture, punta a valorizzare creatività, presenza scenica e capacità performativa. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il concorso vuole rappresentare non solo una competizione, ma anche uno spazio di crescita artistica e professionale per i partecipanti.

La direzione artistica è affidata a Priscilla Favolosa, art director della manifestazione, affiancata dal co-art director Gianluca Desinan. La finale nazionale si svolgerà nella capitale dopo il percorso di selezioni regionali che ha coinvolto performer provenienti da diverse realtà italiane.

Priscilla Favolosa

Tra i protagonisti annunciati della serata ci sarà la vincitrice nazionale in carica Astromegan, presente come ospite speciale della finale 2026. Sul palco saliranno anche gli ospiti d’onore Gilles Rocca, Pamela Petrarolo, Alessia Fabiani e Gabriella Sassone.

Prevista inoltre la partecipazione di Giuliano Ciliberti, della Gaga Tribute Ball e di Foxy Priscilla come special guest della manifestazione.

La conduzione sarà affidata a Le Fleur Du Male, Eva Paradise, Lolita Petra e Velvet Lacroix, mentre tra le vallette annunciate figurano Luna Lane, Undicesima, Miranda Sparkle e Barbara D’Urto.

Il dj set della serata sarà curato da Dj Kiko e Dj Keryon. Nello staff organizzativo sono indicati anche Lalla, Chiara e Baby Lexotan, mentre il ruolo di door selector sarà affidato a Monika e Frank.

Secondo la presentazione ufficiale dell’evento, la competizione valuterà non soltanto l’estetica dei concorrenti ma anche la capacità interpretativa e performativa. Tra gli elementi centrali della gara ci saranno infatti la presenza scenica, la trasformazione artistica e il lipsync teatrale.

La finale romana punta così ad accendere i riflettori su una scena performativa sempre più presente negli eventi live e nell’intrattenimento nazionale. Il concorso si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati alla cultura drag e allo spettacolo dal vivo nella Capitale.

Per il pubblico sono previste diverse modalità di partecipazione alla serata. Gli organizzatori specificano che la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni su accessi, orari e dettagli dell’evento è possibile consultare le locandine ufficiali oppure contattare direttamente l’organizzazione ai numeri indicati: 331 9568536 e 389 6844448.

La finale di Drag Couture rappresenterà il momento conclusivo del percorso annuale del concorso e decreterà la nuova vincitrice nazionale di Miss Italy Queen per il 2026.



