Roma – CGIL. Cosentino (SI-AVS): “Un segnale pericoloso che chiama tutti ad una coscienza democratica”

“Quello che emerge dalla sede della CGIL di Primavalle non è solo un atto intimidatorio, ma il riflesso di un clima che si è fatto pesante per chi difende diritti sociali e lavoro. Quando si colpiscono luoghi di rappresentanza collettiva, nessuno può voltarsi dall’altra parte”. Lo afferma Danilo Cosentino, segretario regionale di Sinistra Italiana-AVS. – “La CGIL in tanti quartieri è un punto di riferimento concreto per persone spesso lasciate sole dalle istituzioni. Colpirla significa tentare di indebolire legami sociali e spazi di partecipazione. È per questo che serve una risposta politica chiara, non solo parole di circostanza. Al sindacato e a chi opera a Primavalle va la nostra piena solidarietà. Difendere quei luoghi significa difendere una società più giusta, più sicura, più democratica. L’intimidazione non fermerà chi continua a stare dalla parte dei diritti e del lavoro”.