Venerdì 15 maggio 2026 alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign due appuntamenti consecutivi: la collettiva “Esplorazioni di forme e colori” e la presentazione del libro “ELIZA” di Andrea E. Deésy. Un evento che riporta arte e letteratura nel cuore culturale di Via Margutta.

Via Margutta torna al centro della scena culturale capitolina con una serata dedicata alla arte contemporanea e alla letteratura. Venerdì 15 maggio 2026, negli spazi della Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, andrà in scena un doppio appuntamento che unirà esposizione artistica, confronto culturale e presentazione editoriale nel cuore storico dell’arte romana.

L’evento si svolgerà nella Sala Botero di Via Margutta 90 e prenderà il via alle ore 17 con “Esplorazioni di forme e colori”, una rassegna dedicata agli artisti in permanenza della galleria. Un percorso espositivo costruito attorno a linguaggi differenti, visioni contemporanee e sensibilità artistiche che proveranno a dialogare direttamente con il pubblico presente.

A guidare la lettura critica delle opere sarà il giornalista e principe Alfio Borghese, chiamato a introdurre i visitatori dentro un viaggio tra cromie, tecniche e interpretazioni dell’arte contemporanea.

La serata proseguirà alle ore 18 con la presentazione del libro “ELIZA” di Andrea E. Deésy, alla presenza dell’autrice. Il volume affronta temi legati all’identità personale, ai sentimenti e alle relazioni umane attraverso una narrazione introspettiva e fortemente emotiva.

A dialogare con l’autrice sarà la relatrice Teresa M. Zurlo, che accompagnerà il confronto con il pubblico approfondendo i temi centrali dell’opera e il percorso creativo che ha portato alla nascita del libro.

L’iniziativa punta a valorizzare non solo i singoli protagonisti della serata, ma anche il ruolo culturale che Via Margutta continua a rappresentare per Roma. Una strada simbolo della tradizione artistica della Capitale che ancora oggi ospita eventi, gallerie e incontri capaci di mantenere vivo il legame tra cultura e città.

In un periodo in cui molte iniziative artistiche rischiano di restare confinate a circuiti ristretti, la scelta di aprire al pubblico una serata che mette insieme arte, letteratura e confronto diretto assume anche un valore sociale e culturale. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è creare uno spazio di partecipazione accessibile ad appassionati, artisti, operatori culturali e cittadini.

Secondo quanto comunicato dalla galleria, l’evento sarà inoltre occasione per riunire diverse personalità del panorama artistico romano. Saranno presenti le galleriste Teresa M. e Tina Zurlo, il Maestro internazionale di spatola stratigrafica Mario Salvo e Adriana Russo, figlia dell’artista Mario Russo e madrina dell’evento.

Durante la serata verrà anche proclamato il vincitore del primo premio della rassegna d’arte organizzata dalla galleria, seguito da un aperitivo finale aperto ai partecipanti. Le opere esposte, insieme agli oggetti di artigianato artistico e design presenti nello spazio espositivo, saranno disponibili anche per la vendita.

Per Roma, appuntamenti come questo rappresentano anche un segnale sulla vitalità culturale di alcuni luoghi storici della città. Via Margutta continua infatti a essere uno spazio simbolico dove arte e creatività cercano ancora un contatto diretto con il pubblico reale, fuori dalle dinamiche esclusivamente digitali.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti presso la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, in Via Margutta 90 a Roma.