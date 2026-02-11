mercoledì, Febbraio 11, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Roma – Arriva la Befana posticipata, grande successo di presenze

PRIMO PIANO
redazione 1
Author: redazione 1
2 min.read

Organizzazione a cura della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – Segreteria Provinciale di Roma di concerto con ARGOS Forze di Polizia

Festa della Befana posticipata e bagnata (considerato il rinvio del 6 gennaio per maltempo), festa della Befana ancora più bella è fortunata, questo lo slogan della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – Segreteria Provinciale di Roma che domenica 25 gennaio, ha celebrato la 14^ edizione di Arriva la Befana del Poliziotto, kermesse spettacolo dedicata ai bambini e alle famiglie, con finalità di solidarietà e sostegno sociale organizzata e strutturata dal Segretario Provinciale Generale di Roma della CONSAP dott. Gianluca GUERRISI.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Signor Questore di Roma dott. Roberto Massucci e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale On.le Alessandro Onorato per un saluto alle famiglie presenti, riservando una graditissima parentesi di consegna calze e doni ai bambini.

Ha presentato la kermesse la conduttrice televisiva Paola Delli Colli, la direzione artistica è stata diretta da Franco Renzi.

Un programma molto vasto che ha visto l’impegno dei poliziotti della CONSAP per tutto il giorno, con inizio spettacolo la mattina, a partire dalle ore 10.30 (la parte dedicata alle esibizioni e dimostrazioni dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, settore Judo e Karate) fino alle 13.30 con i Cinofili e Artificieri della Polizia di Stato che hanno chiuso la parte della mattina, molto apprezzata e applaudita dal pubblico presente. A complementare la parte sportiva l’intervento del Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play dott. Ruggero Alcanterini che ha sottolineato l’importanza delle regole nello sport come nella vita e il saluto del Presidente della Guardia Nazionale Ambientale Prof. Alberto Raggi.

Spettacolare la cornice di uomini e mezzi della Polizia di Stato presenti, dalla Lamborghini, moto, ai cavalli, gli Agenti della Polizia Stradale di Roma e del Commissariato di P.S. Tuscolano. Il pomeriggio, con inizio alle 15.30 è stato dedicato e riservato a spazi musicali con Dj KiKo in consolle, il cantautore Toni Malco, il chitarrista Riccardo Pisani, la giovanissima e bravissima cantante Giulia Atena Cosma allieva della prestigiosa William School Music di Roma, il Mago Cosetto, Francesco Leardini con i ragazzi di AbracaDown, la celebre attrice e cantante Adriana Russo, Gabriele Marconi “MilleVoci” con applauditissime imitazioni, Francesca Piggianelli Presidente di Romarteventi, Nando Di Paolo, Roberto Frizzi, Riccardo e Franco Antonelli, il divertente spettacolo educativo dei ClownSmile dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA (dott. Macchietta, dott. Pasticcio e dott. Stropiccio), la mascotte Topolino.

Consegnate oltre 300 calze a tutti i bambini presenti e la gran chiusura della baby pesca a premi di solidarietà, con 49 premi in palio, offerti dagli amici sponsor che hanno permesso di ricavare, con la vendita dei biglietti, 752 euro, tutte assegnate all’Associazione Il Deposito Studio Danza, impegnata nei progetti per ausilio alle famiglie e dei ragazzi in difficolta e per l’innovativo metodo danza LISDA di Ambra Bianchini per le persone non udenti.

Servizio Fotografico Evento: Paola Caputo

Previous article
L’ARMA DEI CARABINIERI PROMUOVE LA MEMORIA STORICA: DISTRIBUITO IL VOLUME “I CARABINIERI DEL 1945 – LA LIBERAZIONE”
redazione 1
redazione 1

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)