 Roma: alla Camera dei Deputati il Premio “Libere di Scegliere”

Alla Camera dei Deputati prende vita il Premio “Libere di Scegliere”, convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile che mette al centro la libertà delle donne, il coraggio e il diritto di decidere.

Nella Sala del Refettorio di Palazzo Montecitorio (via del Seminario 76, Roma), con inizio alle ore 16.00, alla vigilia dell’8 marzo, figure di spicco delle istituzioni, della magistratura, del mondo accademico, dell’informazione, dell’impresa e dello spettacolo si incontreranno per celebrare chi ha rotto barriere, sfidato stereotipi e dimostrato che la scelta è potere.

Ideato e organizzato dalla giornalista Jessica Fegatilli e dall’avvocata cassazionista Eufemia Ferrara, il convegno sarà condotto da Jessica Fegatilli. I saluti istituzionali saranno affidati all’On. Fabrizio Santori, consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina.

Tra i premiati: il magistrato Valerio De Gioia, l’On. Laura Ravetto, la prof.ssa Annamaria Giannini, la giornalista Lisa Di Giovanni, la conduttrice Ludovica Pagani, le attrici Clizia Incorvaia e Sarah Maestri, l’attrice e presentatrice Giulia Penna, insieme a molte altre figure di riferimento del panorama nazionale.

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio, “Libere di Scegliere” non è soltanto un premio, ma un manifesto culturale e civile. Ogni decisione, ogni passo verso il futuro rappresenta un gesto di consapevolezza e libertà. La libertà di scelta ci appartiene. E ogni scelta è un atto di coraggio.