Roberto Saviano ribadisce: “Atreju nome usurpato, non ha nulla a che fare con Fratelli d’Italia”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “Ogni anno lo ricordo: Atreju non c’entra nulla con il festival di Fratelli d’Italia. Il nome è stato usurpato. Atreju è il protagonista de ‘La storia infinita’ di Michael Ende: un ragazzo scelto per attraversare Fantàsia, un mondo abitato da popoli e creature diversissime, che non condividono una lingua né una natura comune, ma che possono riconoscersi e aiutarsi quando scelgono di non cedere alla paura e alla violenza. La famiglia Ende non ha mai autorizzato l’uso di quel nome per eventi politici, né ha mai avallato iniziative che ne tradissero apertamente il senso, trasformando un’opera nata contro il dominio e l’omologazione in uno strumento di propaganda. Non è una questione di destra o di sinistra. È una questione di rispetto per la letteratura e per i simboli. Atreju non ha nulla a che fare con Fratelli d’Italia“. Lo scrive sui social Roberto Saviano.

