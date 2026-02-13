RITROVATA DALLA POLIZIA DI STATO LA COPIA DELLA FIAMMA OLIMPICA ESPOSTA NEL VILLAGGIO OLIMPICO

In riferimento alla sparizione della copia della Fiamma Olimpica esposta nella zona dedicata alla mensa degli atleti del villaggio olimpico, l’efficace e capillare sistema di sicurezza progettato e condiviso con i responsabili di Fondazione Milano.-Cortina 2026 in sede di tavolo tecnico del Questore, posto a difesa della sicurezza degli atleti all’interno del villaggio olimpico e le immediate indagini attivate dalla Polizia di Stato hanno consentito in tempi rapidissimi di accertare quanto accaduto e recuperare la torcia.

Gli accertamenti hanno permesso di circoscrivere il fatto riconducendolo ad un atto commesso, con ogni probabilità con intenzioni goliardiche, da un gruppo di atleti.

La fiamma è stata quindi riconsegnata ai responsabili di Fondazione Milano Cortina e verrà riposizionata al suo posto.