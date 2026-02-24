RIPARTE LA FACILITAZIONE DIGITALE NEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE

Anche nel 2026 i cittadini di Roma potranno contare sulla Facilitazione Digitale: un servizio gratuito presente in tutte le sedi anagrafiche dei Municipi, pensato per aiutare le persone a orientarsi con maggiore sicurezza nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa fa parte del progetto “Centri di Facilitazione Digitale”, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nel percorso di acquisizione delle competenze digitali di base, favorendo inclusione, autonomia e pieno accesso ai servizi pubblici online.

Il servizio, realizzato in collaborazione con due Enti del Terzo Settore – Fondazione Mondo Digitale e Didaké – è rivolto alle persone tra i 18 e i 74 anni e mette a disposizione diverse modalità di supporto. È possibile ricevere assistenza personalizzata, sia in presenza sia da remoto, su prenotazione. Sono inoltre previsti percorsi di formazione online, anche in modalità asincrona, e micro-corsi dedicati, organizzati sia in presenza sia a distanza.

Nei 15 Municipi di Roma Capitale i facilitatori digitali saranno a disposizione per accompagnare i cittadini, passo dopo passo, nell’accesso e nell’utilizzo dei principali servizi digitali, tra cui l’attivazione di CIE e SPID, le richieste per i permessi ZTL, l’utilizzo di MyINPS, della piattaforma Julia e più in generale dei servizi online comunali, regionali e nazionali.

“Oggi – afferma l’Assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati Pino Battaglia – molti servizi pubblici passano dal digitale, ma non tutti i cittadini si sentono sicuri nell’utilizzarli. Con la Facilitazione Digitale vogliamo offrire un sostegno gratuito per acquisire competenze di base e accedere ai servizi pubblici online in modo semplice e autonomo. Abbiamo scelto di aprire le sedi anagrafiche a una funzione nuova, vicina alle esigenze delle persone. Con i facilitatori digitali questi uffici diventano luoghi di supporto e inclusione, capaci non solo di aiutare concretamente i cittadini, ma anche di rendere più efficiente l’intero sistema: accompagnare le persone nell’utilizzo dei servizi online significa ridurre le file agli sportelli per pratiche che possono essere svolte in autonomia, liberando risorse e tempi di attesa e migliorando così la qualità complessiva del servizio per tutti”.

Complessivamente sono attivi 45 punti di facilitazione digitale, distribuiti come presidi permanenti sul territorio cittadino, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e rendere sempre più semplice, consapevole e autonomo il rapporto dei cittadini con i servizi pubblici digitali.

L’iniziativa è realizzata grazie ai fondi del PNRR ottenuti attraverso la Regione Lazio.