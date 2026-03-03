martedì, Marzo 3, 2026

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE

RIETI e PROVINCIA
Sono undici i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti che hanno indossato il grado di Brigadiere. Si tratta di sottufficiali già in forza ai reparti della provincia che, maturato il periodo di permanenza previsto nel grado precedente, hanno raggiunto l’atteso traguardo professionale.

I nuovi gradi sono stati conferiti a:

  • Sandro Ruggeri, Giancarlo Angelucci, Arnaldo Chiaretti e Gianluca Petrollini, in forza alla Compagnia di Rieti;
  • Sandro Calabrese, dell’Ufficio Comando Provinciale Carabinieri di Rieti;
  • Marcello Elia, Giuseppe Pontillo, Fabio Villani e Fabio Agostini della Compagnia di Poggio Mirteto;
  • Francesco Vino, Comandante in sede vacante della Stazione di Pescorocchiano;
  • Antonio Ingrosso, già effettivo al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e recentemente collocato in congedo.

Nel corso di un incontro formale, il Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, ha espresso il proprio apprezzamento per il traguardo raggiunto, rivolgendo ai neo promossi – anche a nome di tutti i colleghi della provincia – le più vive congratulazioni. Il Comandante ha sottolineato come questo avanzamento di grado debba essere considerato non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma un punto di partenza verso nuovi e più ambiziosi obiettivi professionali.

I neo Brigadieri, visibilmente emozionati, hanno ricevuto gli auguri della scala gerarchica prima di fare rientro ai rispettivi Reparti, dove continueranno a operare con rinnovato spirito di sacrificio a favore della cittadinanza reatina.

L'Aquila 2026, una grande avventura per Rieti: alla Biblioteca Paroniana la "Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari"
POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO
