RIETI: TRE APPUNTATI SCELTI PROMOSSI AL GRADO DI APPUNTATO SCELTO

RIETI e PROVINCIA
Alcuni giorni fa, presso la caserma di viale De Juliis, si è tenuto un breve incontro tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, e tre militari recentemente promossi al grado di Appuntato Scelto: Cristiano Brunori, Matteo Desideri e Michele Verrillo, in servizio rispettivamente presso le Stazioni Carabinieri di Rieti, Petrella Salto e Leonessa.

Nel corso dell’evento, il Comandante Provinciale ha evidenziato il significativo traguardo professionale raggiunto dai tre militari, esprimendo, anche a nome di tutto il personale della provincia, le più sincere congratulazioni per l’avanzamento raggiunto, da considerarsi un importante punto di partenza verso ulteriori obiettivi e soddisfazioni professionali.

I militari, da anni operativi nel territorio reatino, hanno manifestato evidente soddisfazione ed emozione per il riconoscimento ottenuto.

Dopo aver ricevuto il saluto e gli auguri del Colonnello Marra, hanno fatto rientro presso i rispettivi reparti, dove continueranno a svolgere il loro servizio con rinnovato impegno e costante spirito di abnegazione a favore della collettività.

