RIETI – ROCCA SINIBALDA – TORRICELLA IN SABINA. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOOL.

Nel corso del fine settimana è proseguita l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti. I servizi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose – tra le principali cause di sinistri stradali – hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre automobilisti.

Di seguito i dettagli degli interventi:

Rieti: I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti hanno denunciato un 25enne, residente in città, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool . Il giovane, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo sulla Strada Statale 578 “Salto Cicolano” e trasportato successivamente presso l’Ospedale di Rieti, è risultato positivo a cannabinoidi e cocaina , registrando inoltre un tasso alcolemico di 2,42 g/l a seguito degli accertamenti tossicologici richiesti. L’automobilista è stato deferito ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, e affidato a una depositeria autorizzata.

I militari della hanno un 25enne, residente in città, per . Il giovane, rimasto coinvolto in un sulla Strada Statale 578 “Salto Cicolano” e trasportato successivamente presso l’Ospedale di Rieti, è risultato , registrando inoltre un tasso alcolemico di a seguito degli accertamenti tossicologici richiesti. L’automobilista è stato deferito ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, e affidato a una depositeria autorizzata. Rocca Sinibalda: I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 53enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico . Durante un posto di controllo effettuato in tarda serata nei pressi del centro abitato, i militari hanno accertato che l’uomo, alla guida della propria autovettura, evidenziava chiari sintomi di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcool. A fronte del netto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, il 53enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Rieti ai sensi dell’art. 186, comma 6, del Codice della Strada. Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

I hanno un 53enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per essersi . Durante un posto di controllo effettuato in tarda serata nei pressi del centro abitato, i militari hanno accertato che l’uomo, alla guida della propria autovettura, evidenziava chiari sintomi di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcool. A fronte del netto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, il 53enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Rieti ai sensi dell’art. 186, comma 6, del Codice della Strada. Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Torricella in Sabina: I Carabinieri della Stazione di Poggio San Lorenzo hanno denunciato un 20enne per guida in stato di ebbrezza. A notte fonda, il ragazzo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nei pressi della frazione di Ornaro Basso, palesando un evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,64 g/l, un valore oltre tre volte superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia.

Le attività descritte rientrano nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nel fine settimana dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, volti a contrastare con determinazione la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportamenti che mettono in grave pericolo la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.