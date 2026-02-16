lunedì, Febbraio 16, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

RIETI – POZZAGLIA SABINA: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO: DENUNCE, SANZIONI E SOSPESA UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Nell’ambito di controlli straordinari finalizzati alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, con il supporto dei militari delle Stazioni di Rieti e Orvinio, hanno effettuato mirate verifiche presso cantieri edili e aziende agricole della provincia.

Nel corso delle attività ispettive sono emerse diverse irregolarità a carico di più soggetti controllati, sia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per l’impiego di manodopera irregolare, cosiddetta “in nero”.

In particolare, nel comune di Pozzaglia Sabina, è stata contestata a un imprenditore agricolo una violazione per aver impiegato un lavoratore privo di regolare contratto.

Nel comune di Rieti, i controlli hanno interessato diversi cantieri edili. In un caso è stato accertato che un’impresa operava in assenza della cosiddetta “patente a crediti, requisito obbligatorio per operare nei cantieri e subordinato alla regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali.

Per un ulteriore datore di lavoro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’impiego di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e per l’impiego di tre operai edili in modo irregolare. Contestualmente è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state irrogate sanzioni amministrative e somme aggiuntive per un importo complessivo superiore a 23.000 euro.

I controlli si inseriscono in una più ampia strategia di vigilanza condotta con continuità dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, con il supporto dell’Arma Territoriale, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, nonché al rafforzamento del rispetto della normativa in materia giuslavoristica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’attività ispettiva proseguirà nei prossimi giorni anche in ulteriori contesti produttivi della provincia.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Previous article
Esercito: il “Galilei” di Civitavecchia in visita al COMVIE
Next article
RIETI. I CARABINIERI FESTEGGIANO LA PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE DI 5 MILITARI
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)