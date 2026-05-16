RIETI. OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI NELLE AREE BOSCHIVE DI SANT’ELIA: ARRESTATO UN 19ENNE PER SPACCIO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Continuano senza sosta le attività predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti all’interno di bivacchi di fortuna, allestiti prevalentemente nelle aree boschive limitrofe al capoluogo.

In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e della Stazione di Rieti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino di nazionalità marocchina di 19 anni.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale e già titolare di alcuni precedenti di polizia, è ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccioe resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio nella frazione di Sant’Elia (località Fonte Colombo). A seguito di mirati accertamenti preliminari, i Carabinieri hanno cinturato l’area ed effettuato un’irruzione in un punto dove, accuratamente nascosto tra la vegetazione, era stato individuato un bivacco adibito a base per la vendita al dettaglio di diverse tipologie di droghe.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato una precipitosa fuga tra la fitta vegetazione, opponendo un’attiva resistenza fisica nel vano tentativo di sottrarsi alla cattura, ma è stato prontamente bloccato dal dispositivo di sicurezza messo in atto dall’Arma.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro circa 27 grammi di cocaina, in parte già ripartita in cinque dosi pronte per lo smercio, e 13 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento, un coltello e la somma contante di 130,00 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.