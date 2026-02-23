Rieti in Fiore 2026: il centro storico torna a fiorire dall’8 al 10 maggio

L’8, 9 e 10 maggio 2026 il centro storico di Rieti si trasformerà nuovamente in un suggestivo scenario floreale con la seconda edizione di Rieti in Fiore, la manifestazione florovivaistica promossa dal Comune di Rieti in collaborazione con Confcommercio Lazio Nord, Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, Fondazione Varrone e Provincia di Rieti.

Dopo il successo straordinario della prima edizione, che ha richiamato migliaia di visitatori e registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive, l’evento conferma la sua vocazione a valorizzare il patrimonio urbano, promuovere la cultura del verde e rafforzare l’attrattività turistica della città.

Il programma prevede una mostra-mercato florovivaistica con vivaisti e produttori, esposizioni di piante ornamentali e rare, incontri con esperti, laboratori per adulti e attività educative per bambini dedicate alla sostenibilità e alla cura del verde.

Rieti in Fiore 2026 offrirà tre giorni di colori, profumi e creatività, coinvolgendo cittadini, famiglie, scuole e operatori economici in un’atmosfera primaverile unica.

L’Assessore al Turismo Chiara Mestichelli:

“Rieti in Fiore rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare il nostro centro storico, rinnovato e pienamente accessibile e godibile, come dimostra l’apprezzamento dei cittadini e dei turisti. L’evento permette di vivere un’esperienza immersiva nella bellezza del verde, promuovendo la cultura florovivaistica e la sostenibilità, e rafforzando l’attrattività turistica della città, confermando Rieti come destinazione di qualità per esperienze culturali ed en plein air”