RIETI. I CARABINIERI SMANTELLANO UNA PIAZZA DI SPACCIO IN UN CASOLARE ABBANDONATO: ARRESTATO UN UOMO CON INGENTI QUANTITÀ DI DROGA

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, coadiuvati da altro personale della stessa Compagnia e con il decisivo supporto aereo del 16° Nucleo Elicotteri dell’Arma, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, trovato in possesso di un’ingente quantità di stupefacenti, è accusato di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scaturita a seguito di diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi alla Centrale Operativa dei Carabinieri della citata Compagnia in merito a un anomalo viavai di persone nei pressi di un casolare abbandonato alle porte della città, ubicato tra via Zannetti e via Torretta. Elementi che facevano ipotizzare come all’interno dello stabile fosse stata verosimilmente insediata una vera e propria centrale di spaccio della droga.

Per tale motivo, dopo aver condotto per vari giorni mirati servizi di osservazione e appostamento, i militari hanno deciso di intervenire.

Previa la cinturazione e la messa in sicurezza dell’area, agevolata dalla fondamentale copertura aerea fornita dall’elicottero, i Carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile.

L’uomo, colto di sorpresa all’interno del casolare, ha tentato una precipitosa fuga spintonando i militari, i quali sono riusciti comunque a bloccarlo prontamente e a immobilizzarlo in totale sicurezza.

La successiva perquisizione personale e dei locali ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro:

una roncola , trovata nella pronta disponibilità dell’indagato;

, trovata nella pronta disponibilità dell’indagato; circa 20 grammi di cocaina , suddivisa in 3 involucri;

, suddivisa in 3 involucri; circa 50 grammi di hashish ;

; materiale vario per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione perfettamente funzionanti;

circa 2.300 euro in contanti , in banconote di vario taglio, probabile provento della precedente attività illecita;

, in banconote di vario taglio, probabile provento della precedente attività illecita; due telefoni cellulari.

Al termine delle operazioni di rito espletate presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, dagli accertamenti in banca dati è emerso un ulteriore elemento: lo stesso risultava destinatario di un ordine di carcerazione già emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per reati analoghi, dovendo espiare una pena residua di 6 mesi e 18 giorni di reclusione.

L’arrestato è stato pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, ove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto e sequestrato sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.