lunedì, Febbraio 23, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

RIETI. I CARABINIERI SMANTELLANO UNA PIAZZA DI SPACCIO IN UN CASOLARE ABBANDONATO: ARRESTATO UN UOMO CON INGENTI QUANTITÀ DI DROGA

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

 

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, coadiuvati da altro personale della stessa Compagnia e con il decisivo supporto aereo del 16° Nucleo Elicotteri dell’Arma, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, trovato in possesso di un’ingente quantità di stupefacenti, è accusato di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scaturita a seguito di diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi alla Centrale Operativa dei Carabinieri della citata Compagnia in merito a un anomalo viavai di persone nei pressi di un casolare abbandonato alle porte della città, ubicato tra via Zannetti e via Torretta. Elementi che facevano ipotizzare come all’interno dello stabile fosse stata verosimilmente insediata una vera e propria centrale di spaccio della droga.

Per tale motivo, dopo aver condotto per vari giorni mirati servizi di osservazione e appostamento, i militari hanno deciso di intervenire.

Previa la cinturazione e la messa in sicurezza dell’area, agevolata dalla fondamentale copertura aerea fornita dall’elicottero, i Carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile.

L’uomo, colto di sorpresa all’interno del casolare, ha tentato una precipitosa fuga spintonando i militari, i quali sono riusciti comunque a bloccarlo prontamente e a immobilizzarlo in totale sicurezza.

La successiva perquisizione personale e dei locali ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro:

  • una roncola, trovata nella pronta disponibilità dell’indagato;
  • circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in 3 involucri;
  • circa 50 grammi di hashish;
  • materiale vario per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione perfettamente funzionanti;
  • circa 2.300 euro in contanti, in banconote di vario taglio, probabile provento della precedente attività illecita;
  • due telefoni cellulari.

Al termine delle operazioni di rito espletate presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, dagli accertamenti in banca dati è emerso un ulteriore elemento: lo stesso risultava destinatario di un ordine di carcerazione già emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per reati analoghi, dovendo espiare una pena residua di 6 mesi e 18 giorni di reclusione.

L’arrestato è stato pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, ove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto e sequestrato sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Previous article
TRUFFA AGLI ANZIANI. I CARABINIERI DI CELLOLE ARRESTANO 21ENNE E DENUNCIATO IL COMPLICE MINORENNE
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

TRUFFA AGLI ANZIANI. I CARABINIERI DI CELLOLE ARRESTANO 21ENNE E DENUNCIATO IL COMPLICE MINORENNE

CRONACA ITALIANA 0
RECUPERATI CONTANTI E GIOIELLI. Nella notte i carabinieri della Stazione...

MONTESILVANO: eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare

CRONACA ITALIANA 0
Sgominato un vasto traffico di cocaina ed eroina Microsoft Word...

AGRICOLTURA, I VINI DEL LAZIO PROTAGONISTI ALLO SLOW WINE DI BOLOGNA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio del vino torna protagonista a Slow Wine,...

Articoli più letti

TRUFFA AGLI ANZIANI. I CARABINIERI DI CELLOLE ARRESTANO 21ENNE E DENUNCIATO IL COMPLICE MINORENNE

CRONACA ITALIANA 0
RECUPERATI CONTANTI E GIOIELLI. Nella notte i carabinieri della Stazione...

MONTESILVANO: eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare

CRONACA ITALIANA 0
Sgominato un vasto traffico di cocaina ed eroina Microsoft Word...

AGRICOLTURA, I VINI DEL LAZIO PROTAGONISTI ALLO SLOW WINE DI BOLOGNA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio del vino torna protagonista a Slow Wine,...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)