lunedì, Febbraio 16, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

RIETI. I CARABINIERI FESTEGGIANO LA PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE DI 5 MILITARI

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Nei giorni scorsi, presso la caserma intitolata al “Car. Raoul Angelini” di viale De Juliis, si è svolto un breve incontro tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Valerio Marra, e cinque militari dell’Arma recentemente promossi al grado superiore: due a Maresciallo Maggiore e tre a Maresciallo Ordinario.

I sottufficiali promossi al grado di Maresciallo Maggiore sono Francesco Simeoni e Antonio Di Gabriele, rispettivamente Comandanti delle Stazioni di Amatrice e Labro. Sono stati invece promossi al grado di Maresciallo Ordinario Nicholas Paiella, Roy Di Stefano e Pasquale Ambruoso, effettivi presso le Stazioni di Collevecchio, Antrodoco e Stimigliano.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale ha espresso il proprio compiacimento per il traguardo conseguito, rivolgendo ai neo promossi, a nome di tutti i militari della provincia, le più vive congratulazioni per il nuovo grado, sottolineando come esso rappresenti non solo un riconoscimento dell’impegno profuso, ma anche un punto di partenza verso ulteriori obiettivi professionali.

I sottufficiali, da tempo in servizio nel territorio reatino, hanno accolto con emozione e soddisfazione la promozione. Al termine dell’incontro, dopo aver ricevuto il saluto e gli auguri del Comandante Provinciale, hanno fatto rientro ai rispettivi Reparti, dove continueranno a garantire con rinnovato impegno il servizio quotidiano a favore della collettività.

Previous article
RIETI – POZZAGLIA SABINA: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO: DENUNCE, SANZIONI E SOSPESA UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Next article
Polizia di Stato Cagliari: Operazione “Cavallo Pazzo” – Rapine, droga, stalking e reati contro la Pubblica Amministrazione. Eseguite dalla Polizia di Stato 14 misure cautelari
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)