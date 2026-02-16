RIETI. I CARABINIERI FESTEGGIANO LA PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE DI 5 MILITARI

Nei giorni scorsi, presso la caserma intitolata al “Car. Raoul Angelini” di viale De Juliis, si è svolto un breve incontro tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Valerio Marra, e cinque militari dell’Arma recentemente promossi al grado superiore: due a Maresciallo Maggiore e tre a Maresciallo Ordinario.

I sottufficiali promossi al grado di Maresciallo Maggiore sono Francesco Simeoni e Antonio Di Gabriele, rispettivamente Comandanti delle Stazioni di Amatrice e Labro. Sono stati invece promossi al grado di Maresciallo Ordinario Nicholas Paiella, Roy Di Stefano e Pasquale Ambruoso, effettivi presso le Stazioni di Collevecchio, Antrodoco e Stimigliano.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale ha espresso il proprio compiacimento per il traguardo conseguito, rivolgendo ai neo promossi, a nome di tutti i militari della provincia, le più vive congratulazioni per il nuovo grado, sottolineando come esso rappresenti non solo un riconoscimento dell’impegno profuso, ma anche un punto di partenza verso ulteriori obiettivi professionali.

I sottufficiali, da tempo in servizio nel territorio reatino, hanno accolto con emozione e soddisfazione la promozione. Al termine dell’incontro, dopo aver ricevuto il saluto e gli auguri del Comandante Provinciale, hanno fatto rientro ai rispettivi Reparti, dove continueranno a garantire con rinnovato impegno il servizio quotidiano a favore della collettività.