RIETI. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER FURTO AGGRAVATO

I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne originario di Roma e domiciliato nella provincia reatina, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento richiesto, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, da una dipendente di un noto esercizio commerciale del capoluogo che aveva notato un uomo mentre tentava di allontanarsi velocemente dal posto dopo essersi introdotto furtivamente all’interno del locale asportando un distributore automatico.

I Carabinieri, nel raggiungere l’esercizio commerciale, hanno intercettato e bloccato la persona segnalata, recuperando il distributore che conteneva gadget.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine perché segnalato in precedenza per numerosi fatti analoghi, è stato così dichiarato in stato di arresto e accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti, terminati i quali, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Il distributore automatico è stato invece restituito all’avente diritto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.