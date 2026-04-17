Il Settore VII – Polizia Locale del Comune di Rieti, al fine di consentire il montaggio di un ponteggio, dispone la chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026. Si informa che per i soli residenti sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Dei Crispolti.
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Rieti: Chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026
Il Settore VII – Polizia Locale del Comune di Rieti, al fine di consentire il montaggio di un ponteggio, dispone la chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026. Si informa che per i soli residenti sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Dei Crispolti.