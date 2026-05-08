RIETI – CARABINIERI NAS: controlli nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria

L’attività di controllo svolta nella provincia di Rieti nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria dal personale del NAS Carabinieri di Viterbo, svolta nell’ultimo quadrimestre, ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni. In particolare:

in due laboratori di pasticceria, uno nel territorio di Antrodoco e uno in quello di Poggio Moiano, in un panificio a Configni e in uno a Poggio Moiano e ancora in quest’ultima località, in un ristorante etnico, sono state ravvisate, nel corso delle ispezioni, delle gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da determinare la sospensione, da parte del personale dell’ASL di Rieti informato nelle circostanze dei controlli, fino al ripristino dei requisiti previsti. In due delle attività citate si è proceduto al sequestro amministrativo di alimenti conservati in condizioni che non garantivano l’assenza di contaminazioni e deterioramento nocivo degli stessi, per un totale di circa 1010 kg. Contestate violazioni amministrative per un totale di euro 6.500,00;

a Passo Corese, in una attività operante nel settore di produzione e distribuzione anche on-line di mangimi / pet-food, si è proceduto al sequestro amministrativo di un totale di 351 confezioni di alimenti per animali da compagnia con l’etichettatura non conforme alla normativa vigente. Contestate violazioni amministrative per un totale di euro 2.000,00;

nel comune di Rieti, presso un supermercato, si accertava la carenza dei requisiti minimi previsti del deposito di derrate alimentari di vario tipo conservate in condizioni che non garantivano l’assenza di contaminazioni e deterioramento nocivo delle stesse, che venivano sequestrate, in via amministrativa, per un totale di kg 21000. Nell’occasione è stata contestata una violazione amministrativa di euro 1.000,00;

nel comune di Belmonte in Sabina, a seguito di accertamenti presso una comunità alloggio e centro diurno per anziani si appurava una conduzione in difetto della prescritta autorizzazione al funzionamento. Ne scaturiva la chiusura e la contestazione di una violazione sanzionata con 8.333,00 euro.