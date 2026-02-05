Richiamato latte per bambini Granarolo: ecco quali prodotti sono coinvolti

Il ministero della Salute invita chi avesse comprato questo prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita: è una misura precauzionale per un possibili rischio microbiologico

di Marcella Piretti

BOLOGNA – Richiamo “urgente”, disposto dal ministero della Salut, per alcune confezioni di latte in polvere per bambini della linea Monello 2, marca Granarolo. Si tratta di un latte di proseguimento per neonati e si chiama Monello 2, che la Granarolo produce nello stabilimento di Soliera (Modena). La commercializzazione è in capo a Steril Farma S.r.l..

Il provvedimento di richiamo adottato dal ministero della Salute riguarda i lotti Q5150B e Q5185B, con data di scadenza rispettivamente 23 febbraio 2026 e 30 marzo 2026. Il motivo? Si parla “potenziale deviazione microbiologica di un ingrediente”.

La scelta di richiamare il prodotto è una misura precauzionale per tutelare la salute dei più piccoli. I genitori in possesso di questi prodotti sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. Le autorità stanno già conducendo tutte le verifiche necessarie nell’ambito dei normali controlli di sicurezza alimentare sui prodotti destinati all’infanzia.

Una situazione simile si era verificata all’inizio di gennaio: il 9 gennaio, infatti, Granarolo aveva ritirato dal commercio alcune confezioni di Latte BF 2 UHT linea Bimbi, destinate ai bambini dai 6 ai 12 mesi e arricchite con vitamina D, a causa della possibile presenza di contaminanti microbiologici. I lotti coinvolti erano Q5185B, Q5312B e Q5351B, con scadenze tra marzo e settembre 2026. Anche in quella occasione, i consumatori erano stati invitati a non somministrare il prodotto e a restituirlo ai punti vendita.

