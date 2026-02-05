giovedì, Febbraio 5, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Richiamato latte per bambini Granarolo: ecco quali prodotti sono coinvolti

SPECIALE
redazione
Author: redazione
1 min.read

Il ministero della Salute invita chi avesse comprato questo prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita: è una misura precauzionale per un possibili rischio microbiologico

di Marcella Piretti

BOLOGNA – Richiamo “urgente”, disposto dal ministero della Salut, per alcune confezioni di latte in polvere per bambini della linea Monello 2, marca Granarolo. Si tratta di un latte di proseguimento per neonati e si chiama Monello 2, che la Granarolo produce nello stabilimento di Soliera (Modena). La commercializzazione è in capo a Steril Farma S.r.l..

Il provvedimento di richiamo adottato dal ministero della Salute riguarda i lotti Q5150B e Q5185B, con data di scadenza rispettivamente 23 febbraio 2026 e 30 marzo 2026. Il motivo? Si parla “potenziale deviazione microbiologica di un ingrediente”.

La scelta di richiamare il prodotto è una misura precauzionale per tutelare la salute dei più piccoli. I genitori in possesso di questi prodotti sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. Le autorità stanno già conducendo tutte le verifiche necessarie nell’ambito dei normali controlli di sicurezza alimentare sui prodotti destinati all’infanzia.

Una situazione simile si era verificata all’inizio di gennaio: il 9 gennaio, infatti, Granarolo aveva ritirato dal commercio alcune confezioni di Latte BF 2 UHT linea Bimbi, destinate ai bambini dai 6 ai 12 mesi e arricchite con vitamina D, a causa della possibile presenza di contaminanti microbiologici. I lotti coinvolti erano Q5185B, Q5312B e Q5351B, con scadenze tra marzo e settembre 2026. Anche in quella occasione, i consumatori erano stati invitati a non somministrare il prodotto e a restituirlo ai punti vendita.

 «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
L’era delle armi nucleari senza controllo, “nel peggior momento possibile”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT redazione - 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta per garantire "equità e sicurezza" delle gare ROMA – Dopo Pechino anche Milano-Cortina. Anche i Giochi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

L’era delle armi nucleari senza controllo, “nel peggior momento possibile”

SPECIALE 0
E' scaduto l'accordo New START fra Stati Uniti e...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per...

Alimentare, Confeuro: “Preoccupa crescita carrello spesa per italiani in soglia povertà”

PRIMO PIANO 0
Alimentare, Confeuro: “Preoccupa crescita carrello spesa per italiani in...

Articoli più letti

L’era delle armi nucleari senza controllo, “nel peggior momento possibile”

SPECIALE 0
E' scaduto l'accordo New START fra Stati Uniti e...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per...

Alimentare, Confeuro: “Preoccupa crescita carrello spesa per italiani in soglia povertà”

PRIMO PIANO 0
Alimentare, Confeuro: “Preoccupa crescita carrello spesa per italiani in...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)