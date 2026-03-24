REFERENDUM: COSENTINO (AVS): NEL LAZIO L’AFFLUENZA AL 62% E LA VITTORIA DEL NO SONO SEGNI DI STRAORDINARIA VITALITÀ DEMOCRATICA

Il dato dell’affluenza regionale, che sfiora il 62%, conferma la straordinaria vitalità democratica del nostro territorio e supera ogni aspettativa della vigilia. Vedere una partecipazione così massiccia a Roma e in tutto il Lazio è il segnale inequivocabile che la risposta dei cittadini è forte e consapevole.

Questa vittoria è un mandato preciso che ci carica di una grande responsabilità: il messaggio che esce dalle urne chiede con forza un rilancio dei diritti e una stagione di riforme che parta dai bisogni reali delle persone. Da domani, questo consenso diventerà il motore della nostra azione per garantire dignità e futuro a tutti i lavoratori e ai cittadini della regione”.

Sinistra Italiana AVS si è resa protagonista del meraviglioso ingranaggio di informazione, divulgazione e di Rete per consentire il voto ai fuorisede e proseguirà nel proprio programma politico che la Costituzione vuole applicarla: nella difesa del diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione alla pace.

Al lavoro e alla lotta!