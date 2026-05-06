Quei due rigori flop che Paolo Rossi trasformò nel “concerto di Beccalossi”

E durante la trasmissione “Confessioni di un carabettista di m.” fu proprio il calciatore a entrare in scena per raccontare come andò veramente…

di Cristina Rossi

ROMA – Da “Ecco homo verissimum” a “Ecce homo sfigatissimo”: il comico più nerazzurro che ci sia ha dedicato negli anni passati una celebre pièce teatrale a Evaristo Beccalossi, campione dell’Inter scomparso oggi, mercoledì 6 maggio, all’età di 69 anni. Nello sketch Rossi definisce Beccalossi nientemeno che il “calciatore che giocava come un jazzista”.“Io ho assistito a un concerto di Evaristo Beccalossi”, esordisce il comico, ripercorrendo poi – nel suo inconfondibile stile- la notte in cui il calciatore sbagliò due rigori, uno dopo l’altro, a distanza di soli cinque minuti, nella partita di Coppa delle Coppe dell’82, tra Inter e Slovan Bratislava. Ecco il celebre monologo del cabarettista di Ferrara, accompagnato al pianoforte da Stefano Bollani, nel corso della trasmissione “Confessioni di un cabarettista di m.”, andata in onda in tre puntate nel 2012.

Alla fine del monologo, entra in scena a sorpresa proprio Beccalossi che racconta, tra altre risate e gag comiche, come veramente andò a finire quella storia dei due rigori sbagliati…

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