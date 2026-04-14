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Quando Luca Spada diceva: “Non collaboro con nessuna agenzia funebre”. L’inchiesta? “Assurdità”

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“Ho un grande amico che ha un’agenzia funebre, ma io non ho mai avuto una collaborazione”, diceva Luca Spada quando uscì la notizia che era indagato per il decesso di diversi anziani trasportati in ambulanza

di Marcella Piretti

BOLOGNA – Un mese fa, quando cominciavano a circolare le notizia dell’inchiesta sugli strani decessi di anziani in ambulanza (ma il suo arresto era ancora lontano e le agghiaccianti intercettazioni uscite in questi giorni non si conoscevano), Luca Spada era stato intervistato a ‘Dentro la notizia’ nel corso di Mattino cinque su Canale 5. Ecco cosa aveva detto: “Di queste morti, tranne una persona che realmente è morta in ambulanza, io non so nemmeno quando fossero morti, però ho appurato tramite l’avviso di garanzia, che ci sono state morti successive al mio trasporto di 5 o anche 10 giorni“. E ha aggiunto: “In uno dei cinque trasporti, io ero l’autista, quindi non ero neanche dietro con il paziente”.

 «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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