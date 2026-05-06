Provincia di Frosinone, Quadrini: “In Capigruppo tracciata la rotta per l’approvazione del Rendiconto

Atto fondamentale per il territorio”

​FROSINONE – Si è tenuta nella giornata odierna la conferenza dei capigruppo della Provincia di Frosinone nella quale ha partecipato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini Capogruppo di Progetto Futuro. Al centro della riunione, la calendarizzazione della prossima seduta di Consiglio Provinciale che vedrà come punto cardine all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto di Bilancio.

​Solidità finanziaria e programmazione

​Il Consigliere Quadrini ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, sottolineando l’importanza tecnica e politica del documento contabile in discussione:

​”L’approvazione del rendiconto non è un semplice adempimento burocratico, ma l’istantanea della salute finanziaria del nostro Ente. Grazie al lavoro degli uffici e alla sinergia politica, portiamo in aula un documento che ci permette di certificare la capacità di spesa e, soprattutto, di programmare con precisione gli investimenti futuri su strade, scuole e ambiente.”

​I prossimi passaggi

​Durante la conferenza è stato stabilito il percorso che condurrà l’atto in aula nei tempi previsti dalla normativa. L’obiettivo è garantire la massima trasparenza e il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate a Palazzo Iacobucci.

​Punti chiave del Consiglio in arrivo:

​Analisi dei risultati di gestione: Verifica dell’efficacia delle entrate e delle uscite dell’ultimo esercizio.

​Sblocco risorse: L’approvazione definitiva permetterà di operare con maggiore agilità sulle variazioni di bilancio necessarie per le urgenze del territorio.

​Efficienza amministrativa: Un segnale di continuità e stabilità per i comuni della provincia.

​“Il nostro impegno è rivolto ai cittadini e ai sindaci del territorio,” ha concluso Quadrini. “Vogliamo una Provincia che sia motore di sviluppo e non un freno burocratico. Il voto sul rendiconto sarà un passaggio di responsabilità verso tutta la comunità ciociara.”