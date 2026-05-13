Protezione Civile: il Dipartimento partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino

Dal 14 al 18 maggio un ricco programma di incontri, podcast e una mostra fotografica dedicata allo sguardo dei più piccoli sulle emergenze

Con “Infiniti racconti, una sola storia” il Dipartimento della Protezione Civile torna, per il quarto anno consecutivo, al Salone Internazionale del Libro di Torino con un calendario di appuntamenti che intreccia letteratura, memoria collettiva, clima e territorio.

L’appuntamento al Lingotto sarà l’occasione per presentare la nuova iniziativa editoriale del Dipartimento, incentrata sul lancio di podcast, tra video anticipazioni e incontri live. A partire da “Stringersi in una parola”, che dà voce a scrittori e scrittrici esplorando il potere delle parole. Le parole tramandano la memoria, ci tengono insieme, ci fanno immaginare il futuro. Ma le parole possono anche proteggere?

Nello spazio talk, la Protezione Civile incontra autrici e autori, giornalisti e divulgatori, e il racconto diventa la chiave per allargare lo sguardo e contribuire a promuovere una sempre maggiore cultura della prevenzione. Giovedì 14 maggio in programma un appuntamento per mantenere viva la memoria del passato con linguaggi nuovi: Roberto Gagnor e Andrea Riccadonna presenteranno il numero speciale del fumetto “L’Attimo decisivo” dedicato al terremoto del Friuli in occasione del cinquantesimo anniversario del sisma. Venerdì 15 maggio, due anteprime del podcast “DPC Dove Parliamo di Clima”, con Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento ed Elisa Palazzi, docente di Fisica del Clima dell’Università di Torino. E poi ancora conversazioni tra letteratura, divulgazione, inclusione e scoperta, con Graziano Graziani, Marina Cuollo, Giorgio Zanchini, Marco Cassini, Giulia Zoli, Claudio Rossi Marcelli, Azzurra D’Agostino, Alessandra Castellazzi, Matilde Vigna e Vittorio Giacopini.

Lo stand del Dipartimento ospita anche la mostra fotografica “Penta, Pinta, Pin, Però”, realizzata in collaborazione con Anpas, che raccoglie gli scatti realizzati, a seguito del sisma del 2016, dai bambini nel campo di accoglienza di Amatrice. Lo sguardo dei più piccoli racconta, attraverso la metodologia del photovoice, la vita quotidiana tra le tende, i giochi e le divise dei volontari, da un punto di vista inedito, alla loro altezza. E ci offre uno scorcio di quel “mondo salvato dai ragazzini” che ispira questa 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Lo spazio espositivo del Dipartimento si articola poi intorno a una raccolta di citazioni letterarie che raccontano i terremoti, le alluvioni e le crisi vulcaniche che hanno segnato la storia del nostro Paese, nella convinzione che il racconto delle emergenze del passato sia uno strumento potente per fare concretamente cultura del rischio.

Lo stand del Dipartimento della Protezione Civile sarà al Padiglione 2 Stand H146-J145 del Lingotto Fiere. Per ulteriori informazioni: www.protezionecivile.gov.it