“Primavera nei Borghi”, il plauso di Gianluca Quadrini: «Arpino faro della cultura megalitica

Grazie al Presidente Zarrelli per la tutela della nostra identità»

​FROSINONE / ARPINO – In un clima di grande fermento culturale per la manifestazione nazionale “Primavera nei Borghi”, il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, rinnova con forza il proprio sostegno all’iniziativa “Le Mura e il Tempo dei Ciclopi” che si terrà oggi ad Arpino. Un evento che non è solo una celebrazione storica, ma un vero e proprio atto d’amore verso la terra ciociara.

​«Oggi Arpino si conferma capitale della storia arcaica», esordisce Gianluca Quadrini. «Le Mura Pelasgiche rappresentano un unicum nel panorama archeologico mondiale. Vedere queste pietre millenarie tornare a vivere attraverso la narrazione del Ver Sacrum ci ricorda che le nostre radici sono profonde, solide e gloriose. È un onore per me, come rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio, sostenere un progetto che unisce il rigore scientifico di accademici come i professori Magli e Corsetti alla passione della comunità locale».

​Un passaggio fondamentale dell’intervento di Quadrini è dedicato al vertice dell’associazione organizzatrice:

«Sento il dovere di rivolgere un ringraziamento profondo e sentito al Presidente dell’Archeoclub di Arpino, il Dott. Saverio Zarrelli. Il suo instancabile impegno, la sua competenza e la sua visione sono stati il motore immobile di questa rinascita culturale. Grazie alla sua guida attenta, l’Archeoclub non si limita a conservare il passato, ma lo rende attuale, accessibile e vibrante. Il Dott. Zarrelli ha saputo interpretare magistralmente lo spirito del “Cammino della Speranza”, trasformando la ricerca storica in un volano di promozione turistica e sociale per l’intero territorio».

​Quadrini sottolinea poi il valore simbolico del rito che si terrà alle 18:30:

«Il rito del Ver Sacrum, con il suo fuoco purificatore che brucia dubbi e fallimenti per far emergere un nuovo spirito collettivo, è un messaggio di straordinaria attualità. Come amministratori, dobbiamo trarre ispirazione da questa “Primavera dei Borghi”: l’obiettivo comune è proprio quello di dare corpo a un nuovo “pagus”, valorizzando i nostri centri storici per sottrarli all’oblio e allo spopolamento. Arpino, con le sue mura ciclopiche, ci insegna che ciò che è costruito con fondamenta solide resiste al tempo; allo stesso modo, la nostra identità culturale deve essere il basamento su cui edificare lo sviluppo economico e turistico della nostra Provincia».

​«Concludo – chiosa il Consigliere – invitando tutti a lasciarsi incantare dalla “Voce delle Pietre”. Un plauso ancora a Saverio Zarrelli e a tutta la squadra dell’Archeoclub per aver acceso, ancora una volta, una luce accecante sulla bellezza eterna di Arpino».