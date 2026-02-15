Presentazione della lista “Progetto Futuro” alle elezioni del Consiglio Provinciale di Frosinone

La lista Progetto Futuro annuncia ufficialmente la propria partecipazione alle prossime elezioni del Consiglio Provinciale di Frosinone, con l’obiettivo di offrire una proposta amministrativa solida, credibile e orientata allo sviluppo concreto dell’intero territorio provinciale.

Progetto Futuro è stata la prima lista a presentarsi presso l’Ufficio Elettorale Provinciale, un segnale chiaro di organizzazione, compattezza e rispetto delle istituzioni. Una scelta che testimonia la determinazione del gruppo e la volontà di affrontare questa sfida elettorale con spirito costruttivo e senso di responsabilità.

La lista rappresenta la continuità di un percorso politico-amministrativo già avviato nel 2019, quando si presentò per la prima volta alle elezioni provinciali, raccogliendo un significativo consenso tra amministratori e rappresentanti del territorio. Oggi quell’esperienza viene rafforzata da nuove energie, competenze e sensibilità, mantenendo saldi i valori fondanti del progetto: concretezza, ascolto e collaborazione tra Comuni.

Progetto Futuro è una lista civica aperta e trasversale, che al suo interno raccoglie tante anime politiche diverse, accomunate dalla volontà di collaborare per il bene della provincia e di mettere al centro le esigenze dei cittadini, al di là di appartenenze partitiche e politiche. Ringrazio anche il partito di Calenda – Azione che ha candidato uno dei suoi nella lista Giuseppe Musto che è anche il delegato formale alla presentazione della documentazione di rito presso gli uffici elettorali della Provincia.

Ispiratore e punto di riferimento del progetto è Gianluca Quadrini, già Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e da sempre tra i candidati più votati. Nell’ultima tornata elettorale provinciale ha ottenuto circa 9.000 preferenze, confermandosi figura di riferimento nel panorama politico provinciale.

Nel corso della presentazione, Quadrini ha voluto esprimere un ringraziamento sentito a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi in gioco:

“Ringrazio uno ad uno i candidati della nostra lista – ha dichiarato – perché candidarsi oggi significa assumersi una responsabilità importante verso le proprie comunità. È un atto di coraggio e di amore per il territorio. Progetto Futuro è una squadra fatta di amministratori competenti, radicati nei rispettivi Comuni e pronti a lavorare in sinergia per il bene della Provincia. Si torna a fare politica sui territori.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amico e decano Pietro Antonio Macioce, candidato consigliere e tra i più anziani candidati d’Italia, simbolo di esperienza, passione civica e dedizione alle istituzioni.

La lista esprime una rappresentanza ampia e trasversale dell’intero territorio provinciale: dai centri più grandi come Frosinone e Monte San Giovanni Campano, fino ai comuni più piccoli come Fontechiari e Terelle. Una presenza capillare che testimonia la volontà di non lasciare indietro nessuna comunità.

Candidati della lista “Progetto Futuro”

Gianluca Quadrini — Arpino

Marco Borrelli — Picinisco

Mario Libero Borza — Casalvieri

Lara Capuano — Arpino

Marta Di Cocco — Fontechiari

Marco Ferrara — Frosinone

Ivana Grossi — Terelle

Paola Imperoli — Paliano

Pietro Antonio Macioce — Castelnuovo Parano

Giuseppe Musto — Castelnuovo Parano

Lorella Tatangelo — Monte San Giovanni Campano

Priorità programmatiche di Progetto Futuro

Miglioramento della viabilità provinciale , con interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie stradali;

, con interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie stradali; Investimenti sull’edilizia scolastica , per garantire strutture sicure, moderne ed efficienti;

, per garantire strutture sicure, moderne ed efficienti; Tutela ambientale e sostenibilità , attraverso politiche orientate alla transizione ecologica e alla salvaguardia del territorio;

, attraverso politiche orientate alla transizione ecologica e alla salvaguardia del territorio; Supporto tecnico-amministrativo ai Comuni , con particolare attenzione ai centri più piccoli;

, con particolare attenzione ai centri più piccoli; Sviluppo economico e occupazione, favorendo sinergie istituzionali e valorizzando le eccellenze locali.

Progetto Futuro si propone come una lista civica aperta al dialogo, al confronto e alla collaborazione tra amministratori, con l’ambizione di contribuire in maniera concreta alla crescita equilibrata e sostenibile della Provincia di Frosinone.