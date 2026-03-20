Presentato il libro “Le pietre e la memoria: il patrimonio culturale del territorio di Accumoli tra presente e futuro”

Si è svolta venerdì scorso ad Accumoli la presentazione del volume “Le pietre e la memoria: il patrimonio culturale del territorio di Accumoli tra presente e futuro“.

La pubblicazione, curata da Francesca Licordari e Renzo Colucci, ha visto la partecipazione di diversi esperti per approfondire la storia e l’identità del territorio, con un’attenzione particolare al recupero post-sisma.

“La pubblicazione del volume -ha detto il presidente di Radici Accumolesi in Marcia Asd Aps– oltre a testimoniare il valore intrinseco e affettivo delle opere d’arte restaurate o ancora da restaurare è soprattutto un documento che può fornire agli studiosi e ai lettori residenti e non un quadro d’insieme del nostro patrimonio artistico e delle opere identitarie della nostra tradizione civile e religiosa.

Sono stati inoltre inseriti dei saggi sui personaggi illustri Accumolesi vanto della nostra terra: Salvatore Tommasi, Agostino Cappello e Domiziano Pasqualoni”.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con diverse istituzioni, tra cui il Comune di Accumoli, la Fondazione Varrone, il Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti), la Soprintendenza Speciale Sisma 2016, la Diocesi di Rieti e Campisano Editore.



Erano presenti il sindaco di Accumoli Mauro Tolomei, rappresentanti della Soprintendenza dell’area Metropolitana di Roma e della provincia di Rieti, del Vescovo di Rieti, dei Carabinieri locali e provinciali nonché i rappresentanti della Guardia di Finanza.



Dopo l’introduzione di Francesca Licordari, sono intervenuti.

Michele Zampilli: Identità di Accumoli prima del sisma del 2016.

Paolo Muzi: La figura di Salvatore Tommasi per la nuova Italia.

Pietro Ferradini e Giuliana Deli: Biografia e ricordo di Agostino Cappello.

Emma Moriconi: Il recupero della chiesa di San Francesco.

Michele Cuppone: Collezionismo e rivalità tra i Pasqualoni e Caravaggio.

Renzo Colucci: Accumoli al tempo di Agostino Cappello.



La registrazione integrale è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=_rGGqcIQNFw



Sul sito dell’associazione (www.radiciaccumolesi.it) verranno comunicate le modalità di prenotazione del volume