Presentata la 44a edizione dei Cavalli Infiocchettati. Sinibaldi e Rositani “una manifestazione che racconta e tramanda una storia importante per la nostra identità”

Presentata oggi in Sala consiliare la 44a edizione dei Cavalli Infiocchettati, tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione Porta d’Arce.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’Assessore al Centro Storico e Valorizzazione dell’Identità Locale, Giovanni Rositani, il Presidente dell’Associazione Porta d’Arce, Valentino Iacobucci, il Presidente della V Comunità Montana Simone Miccadei, il presidente ASCOM Leonardo Tosti, il presidente COPAGRI Guido Colasanti, Rita Fagiani per Women in Art, Cristina Fusacchia per Rieti In Line, Paolo Franceschini per I Cavalieri della Tavola Rotonda e Alessandro Volpi dell’associazione Allevatori Cavallo Tolfetano di Cottanello che ha ricordato la figura di Manlio Fani, buttero e testimone della tradizione della transumanza.

IL PROGRAMMA

Martedì 27 gennaio dalle 10 alle 18 al Circolo Ippico Cascina Boalecchia, a Terria di Contigliano, la Giornata dedicata ai diversamente abili. Da martedì 27 gennaio a domenica 1° febbraio, presso il Centro Commerciale Perseo, tutti i giorni dalle 10 alle 20, mostra d’arte “Women in Art” e dalle 17 laboratori per bambini. Sabato 31 gennaio, presso il centro commerciale Perseo, dalle ore 11 alle ore 17 “Battesimo della sella” dedicato ai più giovani a cura del Circolo Ippico Cascina Boalecchia. Domenica 1° febbraio, sempre al centro commerciale Perseo, dalle ore 10 gonfiabili per bambini, alle 11.30 spettacolo “Il fantastico mondo di Mary Poppins” con un simpatico omaggio a cura della C.la.r srl, dalle 13 alle 16 dimostrazione di pattinaggio a cura di ASD Rieti in line, esibizione del gruppo Capoeira Topazio e lezione aperta a tutti i bambini, laboratorio di tamburi a cura di “Rieti Respira Africa”, presenza del rifugio “Gli amici di Fiocco”. Dalle 13, inoltre, musica con il gruppo “Nicholas Guadagnoli e l’orchestra Gitana”.

LA rievocazione storica dei Cavalli infiocchettati è in programma domenica 1° febbraio con il raduno dei cavalieri alle ore 10 nel terreno adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco in Via Tancia, con un punto ristoro a cura dell’associazione “I cavalieri della Tavola Rotonda”. Dalle 14.30 la partenza dal punto di ritrovo e l’avvio del percorso che attraverserà via Sacchetti Sassetti, via Salaria per Roma, Porta d’Arce, via Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, via Cintia, via dei Pini, via dei Tigli, Centro commerciale Perseo, via Verani, palazzetto Leoni (con sosta), via Theseider, viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti, via Salaria per Roma, piazza della Repubblica, via Porta Romana, Ponte Romano, via della Verdura, Largo Bachelet, via Falcone, via dei Gerani, via dei Tigli, Centro commerciale Perseo e rientro al punto di ritrovo. La giornata si concluderà dalle ore 17.30 con lo spettacolo musicale a cura di Stardust presso il Centro Commerciale Perseo.

A causa dei lavori di rifacimento della piazza Chiesa del Suffragio, il villaggio anche quest’anno sarà spostato dunque al Centro Commerciale Perseo.

Inoltre, in occasione della manifestazione, si terrà anche la 4° edizione di “Arte a cavallo” a cura dell’associazione LocoMotiva onlus con l’esposizione che sarà nella galleria “Le Stelle” di via delle Stelle, 28.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Con la sua 44ª edizione torna una manifestazione profondamente legata alla storia e all’identità della nostra città, quella dei Cavalli Infiocchettati, che nasce in uno dei quartieri più rappresentativi del nostro centro storico oggetto di una profonda riqualificazione urbana nella quale la storia del rione recupera un ruolo centrale. Domenica sarà rievocata una tradizione che affonda le sue radici nel passato, nata dal legame tra la comunità e il mondo equestre, e che oggi si è trasformata in un momento di festa capace di coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e tessuto economico e sociale del territorio. Il coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali e del mondo agricolo, rurale ed equestre dimostra la capacità dei Cavalli Infiocchettati di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici, rafforzando il ruolo di Rieti come punto di riferimento per l’intera provincia. Siamo certi che anche questa edizione sarà un successo e continuerà il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni”.

L’Assessore al Centro Storico e Valorizzazione dell’Identità Locale Giovanni Rositani:

“I Cavalli Infiocchettati, insieme ad altre grandi manifestazioni della tradizione cittadina, rappresentano uno degli eventi laici che più raccontano la storia e l’identità di Rieti e della sua provincia. Una manifestazione capace di coinvolgere il mondo associativo, equestre, agricolo e produttivo, restituendo in modo concreto il ruolo di Rieti come capoluogo aperto e punto di riferimento per l’intero territorio. Si svolge in un quartiere simbolo della città, luogo di passaggio e di incontro, e diventa occasione per raccontare una tradizione che si apre anche ai tanti studenti universitari e a chi arriva da fuori, contribuendo a trasmettere il senso profondo delle nostre radici. Tradizione significa infatti trasmissione, e il coinvolgimento crescente di famiglie e bambini è uno degli elementi più preziosi di questa manifestazione, che permette alle nuove generazioni di avvicinarsi al mondo rurale e ai suoi valori. I Cavalli Infiocchettati sono un esempio virtuoso di come si possa custodire la memoria del passato e, allo stesso tempo, costruire momenti di socialità e partecipazione attiva, mettendo insieme le diverse anime della città. Un ringraziamento va agli organizzatori e a tutte le associazioni coinvolte per la capacità di fare rete e di continuare a far crescere questa manifestazione, che resta un patrimonio condiviso della nostra comunità”.