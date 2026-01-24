PREMIO PAROLA D’ORO – Ospiti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Magistrato Valerio de Gioia e l’assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Regione Lazio Simona Renata Baldassarre.

Il “Premio Parola d’Oro” ( in programma il 30 gennaio alla sala Tirreno della Regione Lazio) è un riconoscimento speciale che celebra l’arte di comunicare con positività e costruttività. In un mondo spesso dominato da discorsi negativi e divisivi, il “Premio Parola d’Oro” rappresenta un faro di speranza e di cambiamento, riconoscendo e incoraggiando coloro chescelgono di utilizzare il potere delle parole per promuovere la pace, la comprensione e la crescita personale e collettiva. “L’imbarbarimento della nostra epoca è frutto anche di un imbarbarimento della comunicazione.
Per questo motivo, valorizzare chi comunica bene è un gesto di civiltà, che concorre a curare la nostra società. Chi parla male pensa male e agisce peggio. Le parole feriscono più della spada. Ecco che manifestazioni come quella di oggi ribadiscono il valore della parola come strumento di incontro e non di scontro; di espressione e non af ermazione; di dialogo, non di monologo” così l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.
Il premio verrà lanciato il 28 gennaio al Senato da Claudio David (che presenterà l’evento in regione)
nell’ambito del convegno sulla sicurezza sul lavoro: “Prima la
Sicurezza – Innovazione, Formazione, Protezione per l’uomo e per l’ambiente” patrocinato dal Senatore Trevisi
I PREMIATI
Mons. Marco Frisina
Categoria Musica sacra e comunicazione spirituale
On. Fabrizio Santori
Categoria Istituzioni e comunicazione politica
Carolyn Smith
Categoria Danza, spettacolo e comunicazione televisiva
Andrea Pamparana
Categoria scrittura
Carolina Benvenga
Categoria Intrattenimento per l’infanzia
Andrea Roncato
Categoria Cinema
Luca Alcini
Categoria regia televisiva
Jalisse
Categoria Musica e comunicazione artistica
Federica Bertoni
Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale
Nicole Moscariello
Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale
Elisa Caponetti
Categoria Psicologia e Relazioni Umane
Angelo Tofalo
Categoria Difesa e sicurezza
Ylli Ujka e Cesk Ivanaj
Categoria Imprenditorialità e Leadership
Eleonora Ivone
Cinema d’autore e narrazione culturale
Tommaso Giuntella
Categoria Radio e giornalismo televisivo
Andrea Fragasso
Categoria Giornalismo d’informazione
Angiolina Marchese
Categoria Arte
Riccardo Cecchini
Categoria Promozione culturale
Elena Presti
Categoria Comunicazione visiva
Nazarena Savino
Categoria Impegno sociale e inclusione
Alessandro Circiello
Categoria Enogastronomia
Pasticceria Pirri Emanuele
Categoria Eccellenza artigianale e cultura della pasticceria
Ranca Tartufi
Categoria Promozione delle eccellenze italiane
Rollami Sushi
Categoria Innovazione Culinaria
Qerim e Francesco Coku
Categoria Costruzioni civili e tutela del patrimonio architettonico
Dundar Kesapli
Categoria comunicazione interculturale