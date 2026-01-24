sabato, Gennaio 24, 2026

PREMIO PAROLA D’ORO – Ospiti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Magistrato Valerio de Gioia e l’assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Regione Lazio Simona Renata Baldassarre.

CRONACA ITALIANA
Enzo Epifani
Il “Premio Parola d’Oro” ( in programma il 30 gennaio alla sala Tirreno della Regione Lazio) è un riconoscimento speciale che celebra l’arte di comunicare con positività e costruttività. In un mondo spesso dominato da discorsi negativi e divisivi, il “Premio Parola d’Oro” rappresenta un faro di speranza e di cambiamento, riconoscendo e incoraggiando coloro chescelgono di utilizzare il potere delle parole per promuovere la pace, la comprensione e la crescita personale e collettiva. “L’imbarbarimento della nostra epoca è frutto anche di un imbarbarimento della comunicazione.
Per questo motivo, valorizzare chi comunica bene è un gesto di civiltà, che concorre a curare la nostra società. Chi parla male pensa male e agisce peggio. Le parole feriscono più della spada. Ecco che manifestazioni come quella di oggi ribadiscono il valore della parola come strumento di incontro e non di scontro; di espressione e non af ermazione; di dialogo, non di monologo” così l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.
Il premio verrà lanciato il 28 gennaio al Senato da Claudio David (che presenterà l’evento in regione)
nell’ambito del convegno sulla sicurezza sul lavoro: “Prima la
Sicurezza – Innovazione, Formazione, Protezione per l’uomo e per l’ambiente” patrocinato dal Senatore Trevisi

I PREMIATI

Mons. Marco Frisina
Categoria Musica sacra e comunicazione spirituale

On. Fabrizio Santori
Categoria Istituzioni e comunicazione politica

Carolyn Smith
Categoria Danza, spettacolo e comunicazione televisiva

Andrea Pamparana
Categoria scrittura

Carolina Benvenga
Categoria Intrattenimento per l’infanzia

Andrea Roncato
Categoria Cinema

Luca Alcini
Categoria regia televisiva

Jalisse
Categoria Musica e comunicazione artistica

Federica Bertoni
Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale

Nicole Moscariello
Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale

Elisa Caponetti
Categoria Psicologia e Relazioni Umane

Angelo Tofalo
Categoria Difesa e sicurezza

Ylli Ujka e Cesk Ivanaj
Categoria Imprenditorialità e Leadership

Eleonora Ivone
Cinema d’autore e narrazione culturale

Tommaso Giuntella
Categoria Radio e giornalismo televisivo

Andrea Fragasso
Categoria Giornalismo d’informazione

Angiolina Marchese
Categoria Arte

Riccardo Cecchini
Categoria Promozione culturale

Elena Presti
Categoria Comunicazione visiva

Nazarena Savino
Categoria Impegno sociale e inclusione

Alessandro Circiello
Categoria Enogastronomia

Pasticceria Pirri Emanuele
Categoria Eccellenza artigianale e cultura della pasticceria

Ranca Tartufi
Categoria Promozione delle eccellenze italiane

Rollami Sushi
Categoria Innovazione Culinaria

Qerim e Francesco Coku
Categoria Costruzioni civili e tutela del patrimonio architettonico

Dundar Kesapli
Categoria comunicazione interculturale

