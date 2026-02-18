mercoledì, Febbraio 18, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Premio ADUIM 2026. La musica classica come patrimonio vivo

MUSICA
Valentina Pettinelli
Author: Valentina Pettinelli
3 min.read

Il 27 febbraio, nella cornice del quattrocentesco Palazzo Raimondi a Cremona, arriva alla sua terza edizione il Premio ADUIM, un momento di raccolta e di ascolto, un punto di convergenza in cui la musica d’arte italiana viene osservata, interrogata e restituita come patrimonio vivo.

Nato per iniziativa dell’Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica, il Premio ADUIM rappresenta dal 2024 un riconoscimento conferito dai docenti di musica delle università italiane alle produzioni di valore in cui ricerca, analisi e riflessione critica si traducono in strumenti di conoscenza condivisa. Un progetto che si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione, attiva dal 1994 nella promozione e nello sviluppo delle discipline musicali all’interno dell’università italiana e nel dialogo con le altre aree del sapere.

A partire da quest’anno, il Premio “raddoppia”, inaugurando una nuova categoria: non più soltanto le produzioni musicali caratterizzate da un nesso diretto con la ricerca musicologica, ma anche le migliori pubblicazioni scientifiche del biennio precedente l’anno della premiazione. I due riconoscimenti si alterneranno con cadenza annuale, confermando la volontà di ADUIM di valorizzare, di volta in volta, le diverse forme attraverso cui la ricerca musicale prende forma e voce.

Per l’edizione 2025, il Premio ADUIM è stato dunque assegnato a due pubblicazioni scientifiche che si sono distinte per originalità, qualità metodologica e rilevanza nel dibattito musicologico internazionale. La monografia Recording Voices. Archeologia fonografica dell’Opera (1887–1948) di Daniele Palma è stata premiata per la capacità di ridefinire lo studio della voce registrata attraverso un approccio innovativo che intreccia vocologia, studi sulla fonografia e archeologia mediale, offrendo un contributo finora mancante nel panorama degli studi musicologici. Il saggio di Francesco Fontanelli The Movement Plans for the Quartet Op. 127 and the “Backstage” of Beethoven’s Late Style, pubblicato su The Beethoven Journal, è stato invece riconosciuto per l’ampiezza e la profondità di una ricerca che apre nuovi orizzonti interpretativi sulla fase tarda della produzione beethoveniana, mettendo in luce i processi creativi e le strategie compositive alla base di una delle opere più complesse del compositore.

A fare gli onori di casa e a moderare la cerimonia di premiazione, che avrà inizio alle ore 18.30, saranno il Presidente ADUIM Luca Aversano (Università Roma Tre) e la Vicepresidente Donatella Restani (Università di Bologna), cui spetterà anche la consegna dei premi. La cerimonia conclude un pomeriggio di lavori che si apre alle 14.30 con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Pavia Alessandro Reali, del Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali Daniele Sabaino e dello stesso Luca Aversano, e prosegue con una prima tavola rotonda dedicata allo stato e alle prospettive della ricerca musicologica italiana nel contesto internazionale. Moderato da Michela Garda e Maria Rosa De Luca, il confronto mette in dialogo esperienze e progetti in corso, interrogando il ruolo della ricerca italiana in una dimensione sempre più interconnessa e globale. Nel corso del pomeriggio, una seconda tavola rotonda affronta il tema dei dottorati in discipline musicali nell’odierno panorama della ricerca, aprendo uno spazio di riflessione sui modelli formativi, sulle traiettorie accademiche e sulle trasformazioni in atto nei percorsi di alta formazione, sotto la moderazione di Pietro Cavallotti e Anna Tedesco.

Al termine della premiazione si esibirà il Quartetto Goldberg, costituito da giovani strumentisti allievi della Fondazione Stauffer (Jingzhi Zhang, Giacomo Lucato, violini; Matilde Simionato, viola; Martino Simionato, violoncello), che eseguirà un programma dal titolo “Equilibri in Metamorfosi”, composto da musiche di F.J. Haydn (Quartetto op. 76 n. 2 detto “Le Quinte”), E. Schulhoff (Cinque pezzi per quartetto d’archi), F. Mendelssohn (Quartetto op. 44 n. 2).

Il Premio ADUIM costituisce un osservatorio privilegiato sulle forme più avanzate della ricerca musicologica, capace di intercettare le trasformazioni del pensiero musicale contemporaneo e di valorizzare quei contributi che rinnovano le modalità di studio, interpretazione e trasmissione del patrimonio musicale.

La giuria del Premio ADUIM è composta da Dinko Fabris (Università della Basilicata); Serena Facci (Università di Roma Tor Vergata); Michela Garda (Università di Pavia-Cremona); Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma, presidente); Nicoletta Guidobaldi (Università di Bologna); Raffaele Mellace (Università di Genova); Graziella Seminara (Università di Catania).

Il bando, il regolamento del premio e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ADUIM: https://www.aduim.eu/premio-aduim/

27 Febbraio 2026 presso Palazzo Raimondi Corso Garibaldi, 178, 26100, Cremona
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Previous article
Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”
Valentina Pettinelli
Valentina Pettinelli

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della...

Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni agricole”

PRIMO PIANO 0
Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni...

Viaggio tra le pagine: a Firenze torna “Testo, come si deventa libro”

PRIMO PIANO 0
Alla Leopolda, un mondo di parole prende vita tra...

Articoli più letti

Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della...

Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni agricole”

PRIMO PIANO 0
Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni...

Viaggio tra le pagine: a Firenze torna “Testo, come si deventa libro”

PRIMO PIANO 0
Alla Leopolda, un mondo di parole prende vita tra...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)