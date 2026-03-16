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PRECARI GIUSTIZIA, DELMASTRO (FDI): PUBBLICATI BANDI PER STABILIZZAZIONE, PROMESSA MANTENUTA

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
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ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE SOTTOSEGRETARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GIORGIA MELONI PREMIER

“Con la pubblicazione del bando per la stabilizzazione di 9368 lavoratori del comparto giustizia il Governo Meloni mantiene le promesse, riuscendo dove i governi precedenti hanno fallito. Attraverso uno sforzo senza precedenti, dal 1 luglio garantiamo un futuro stabile ai giovani assunti a tempo determinato con il Pnrr, capitale umano indispensabile per abbattere l’arretrato e garantire agli italiani una giustizia efficiente. Al posto di sfruttare i lavoratori per fare sinistra propaganda, noi li valorizziamo per far crescere l’Italia: a chi aveva creato incertezza e instabilità rispondiamo con programmazione e responsabilità”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro delle Vedove.

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