PRECARI GIUSTIZIA, DELMASTRO (FDI): PUBBLICATI BANDI PER STABILIZZAZIONE, PROMESSA MANTENUTA

“Con la pubblicazione del bando per la stabilizzazione di 9368 lavoratori del comparto giustizia il Governo Meloni mantiene le promesse, riuscendo dove i governi precedenti hanno fallito. Attraverso uno sforzo senza precedenti, dal 1 luglio garantiamo un futuro stabile ai giovani assunti a tempo determinato con il Pnrr, capitale umano indispensabile per abbattere l’arretrato e garantire agli italiani una giustizia efficiente. Al posto di sfruttare i lavoratori per fare sinistra propaganda, noi li valorizziamo per far crescere l’Italia: a chi aveva creato incertezza e instabilità rispondiamo con programmazione e responsabilità”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro delle Vedove.