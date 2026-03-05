giovedì, Marzo 5, 2026

Ponte di Nona – la prima sgambata della Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia – Il calcio delle Buone Azioni

Lo scorso mercoledì presso il centro sportivo GDC Ponte di Nona vi è stata la prima sgambata della Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia, squadra di calcio formata da soci appartenenti alle Forze di Polizia in servizio congedo e soci che hanno un grado di parentela con appartenenti alle Forze dell’Ordine e che sono in possesso del requisito della buona condotta. La particolarità di questa squadra di calcio che scendono in campo con lo scopo di giocare per beneficenza per solidarietà. Il presidente GDC Ponte di Nona Mimmo Gaglio persona molto sensibile e attento alle tematiche sociali temi, da subito ha messo a disposizione l’impianto per i ragazzi dell’associazione Argos Forze di Polizia affiliata all’ASI ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

A tal proposito il 13 e 14 giugno pv vi sarà il torneo Nazionale “Calcio & Amore” un evento unico nel suo genere che adunera’ ben 15 Rappresentative di diversi Settori operativi del nostro Paese,dallo Sport alla Cura e Prevenzione ,passando per il Trasporto, lo Spettacolo e il Mondo istituzionale. Una kermesse che coinvolgerà circa 300 atelti tra volti noti e comuni cittadini impegnati nei diversi comparti, un appuntamento a carattere nazionale che per la sua importanza sociale e spirito inclusivo vedrà la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Bambino Gesù per la ristrutturazione della Ludoteca dei Bambini di Palidoro, organizzato in collaborazione con GESIS Italia (Associazione di Categoria degli Impianti Sportivi), OPES Italia e il Comitato Nazionale Italiano Fair Play. 

Per la cronaca si sono radunati una parte della rosa (in vista dei tanti impegni lavorativi), presenti il DG Gianluca Guerrisi, DS Fausto Zilli , il capitano Fabio Badolato, il mister Germano Donnini, Dirigente Accompagnatore Andrea Cannistraci, Giovanni Scardella, Simone Murzilli, Christian Carrozzo, Alessandro Viscoli, Gabriele Del Brocco, Gabriele Agrimi.

