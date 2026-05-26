Ponte del 2 Giugno all’Oasi WWF di Castel Romano tra fioriture e tutela dell’ambiente

La natura si racconta tra fioriture e buone pratiche: per il ponte del 2 giugno, l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano si prepara ad accogliere il pubblico con un programma speciale di attività gratuite dedicate alla scoperta e alla tutela dell’ambiente.
- Il 30 e 31 maggio spazio a “Le fioriture in Oasi”, un percorso immersivo tra colori, profumi e specie vegetali tipiche della primavera, pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta della biodiversità e delle meraviglie stagionali del territorio.
- Il 2 giugno, in occasione delle Giornate dell’Ambiente, l’attenzione sarà rivolta ai comportamenti etici da adottare in natura, con momenti di approfondimento dedicati al rispetto degli ecosistemi e alle buone pratiche per vivere l’ambiente in modo consapevole e sostenibile.
Alle visite guidate si aggiungono i laboratori gratuiti a cura delle guide WWF dedicati a bambini, famiglie e appassionati, con attività educative, giochi naturalistici ed esperienze pensate per imparare divertendosi e sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale.
Programma 30 – 31 maggio e 2 giugno
Visite guidate alle 10.00 e alle 15.00
Visita guidata lunga nel bosco alle 12.00
Laboratori tematici alle 11.00 e alle 16.00
Tutte le attività sono gratuite.
Oasi Affiliata WWF di Castel Romano
via Pontina, uscita Castel Romano, Roma
Info e prenotazioni: mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-castel-romano/oasi/
Partenza dall’ingresso Oasi adiacente al parcheggio C (Piazza Elefante)
Le visite guidate e i laboratori si terranno ogni sabato, domenica e giorno festivo fino a giugno.