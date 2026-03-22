POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI INDIVIDUANO E DENUNCIANO GLI AUTORI DI UNA TRUFFA ON-LINE   

I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi calabresi, rispettivamente di 23 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine, per reato di truffa in concorso.

L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata da un 57enne della Bassa Sabina il quale, dopo aver individuato su un noto sito di compravendite on-line, un trattore agricolo, ha contattato il presunto venditore per concordare il prezzo.

Una volta raggiunto l’accordo, la vittima, fidandosi delle rassicurazioni ricevute, ha effettuato un bonifico di circa 3.000 Euro, seguendo le indicazioni fornite dalla controparte.

Effettuato il pagamento, ha provato a contattare il venditore il quale, però, nel frattempo, si era reso irreperibile.

Resosi conto di essere stato raggirato si è rivolto ai Carabinieri di Poggio Mirteto, che hanno immediatamente avviato le indagini del caso.

Attraverso gli elementi raccolti e grazie agli sviluppi investigativi, i militari sono riusciti a identificare gli autori della truffa nei confronti dei quali è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Nell’occasione l’Arma dei Carabinieri raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione allorquando decidano di procedere con una compravendita on line, diffidando da siti poco attendibili e da offerte particolarmente vantaggiose dietro le quali potrebbero celarsi dei possibili tentativi di truffa.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale instaurato è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria.