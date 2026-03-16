POGGIO MIRTETO. I CARABINIERI DENUNCIANO UN 39ENNE PER FURTO E INDEBITO UTILIZZO DI CARTE DI PAGAMENTO

I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un 39enne residente nella Bassa Sabina, ritenuto responsabile dei reati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’indagine è scaturita dalla denuncia sporta da un cittadino straniero il quale, dopo aver riscontrato sul proprio estratto conto online una serie di operazioni sospette, si è rivolto ai militari dell’Arma.

La vittima non era in grado di precisare se la propria carta bancomat fosse stata oggetto di furto o se fosse stata accidentalmente smarrita in precedenza.

I riscontri bancari hanno permesso di accertare che ignoti avevano effettuato diversi prelievi fraudolenti presso vari sportelli ATM, senza il consenso del titolare.

L’attività investigativa, condotta con tempestività dai militari della Stazione, si è concentrata sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito interessati.

L’accurato incrocio dei dati temporali delle transazioni illecite con i filmati acquisiti ha permesso di identificare con certezza l’odierno indagato quale autore materiale dei prelievi.

L’uomo dovrà ora rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria reatina delle condotte contestate.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.