martedì, Marzo 3, 2026

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

RIETI e PROVINCIA
I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un trentacinquenne di origini sarde, per il reatodi interruzione di pubblico servizio.

I fatti si sono svolti a bordo di un convoglio della linea ferroviaria (Orte – Fiumicino Aeroporto), in prossimità della stazione di Poggio Mirteto quando l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a danneggiare gli arredi interni di una carrozza creando preoccupazione e spavento tra passeggeri presenti.

Tale comportamento ha costretto il capotreno a interrompere precauzionalmente la corsa — successivamente soppressa — e a richiedere l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma dopo aver individuato il soggetto sono riusciti a bloccarlo e ad identificarlo. 

Al termine degli interventi, lo stesso è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE
SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due "5" per un totale di 56mila euro
