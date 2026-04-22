Pinko, Trunk Show con 300 ospiti: riflettori sulla collezione Spring–Summer 2026

Pinko ha acceso i riflettori sulla nuova collezione Spring/Summer 2026 con un esclusivo Trunk Show ospitato nella suggestiva cornice di La Santissima a Napoli. Per tre ore, la Music Hall della struttura si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico immersivo, dove stile, musica e storytelling hanno dialogato in un’atmosfera vibrante e contemporanea.

L’evento ha accolto circa 300 ospiti, tra clienti affezionate e personalità della città, registrando una partecipazione straordinaria che conferma il forte legame tra il brand e il territorio partenopeo.

Protagonista dell’esperienza è stata la consulente d’immagine Arianna Petillo, che ha guidato gli ospiti in un percorso personalizzato alla scoperta della collezione. Un approccio sartoriale, curato nei dettagli, che ha reso la presentazione non solo un momento di moda, ma un’esperienza memorabile.

Il Trunk Show si è rivelato uno strumento strategico per trasformare la presentazione della collezione in un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di rafforzare la relazione tra Pinko e il suo pubblico. Con questo appuntamento, il brand ribadisce il proprio legame con Napoli e sottolinea come la moda, quando incontra il territorio, non sia soltanto mostrata, ma vissuta.