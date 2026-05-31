Piazza di Siena evento globale

Da Villa Borghese al mondo, dal mondo a Villa Borghese: così Piazza di Siena è diventato evento globale

Piazza di Siena 2026 conferma con i numeri la propria dimensione internazionale: 38 nazioni rappresentate e 1.961 presenze tra cavalieri, amazzoni e staff sportivi testimoniano come lo CSIO di Roma sia oggi uno degli eventi italiani con la più forte capacità di attrazione globale.

Accanto alla presenza dominante dell’Italia con 1.560 accreditati, emerge una rappresentanza internazionale estremamente significativa: la Francia porta a Roma 48 persone tra atleti e team, il Belgio 41, la Gran Bretagna 39, gli Stati Uniti 37, Svezia e Irlanda 35 ciascuna, il Messico 30 e il Brasile 21. Numeri che confermano il peso internazionale del concorso romano nel panorama equestre mondiale e la capacità dell’evento di attrarre le grandi scuole dell’equitazione internazionale. Ma il dato forse più interessante riguarda la geografia “globale” di Piazza di Siena. Il concorso romano riesce infatti a richiamare delegazioni provenienti da aree sempre più lontane e strategiche del pianeta: dalla Cina all’Arabia Saudita, dal Qatar all’Oman, passando per Libia, Angola, Algeria ed El Salvador. Una presenza che attraversa quattro continenti e che trasforma l’Ovale di Villa Borghese in un luogo di connessione internazionale, non soltanto sportiva ma anche culturale e turistica.

Roma 29/05/2026 100 Piazza di Siena

È un aspetto che va oltre il valore agonistico. Ogni atleta, groom, tecnico o accompagnatore rappresenta infatti un potenziale ambasciatore internazionale di Roma: soggiorni alberghieri, ristorazione, mobilità, shopping, esperienze culturali e promozione indiretta della città generano una ricaduta concreta sull’economia turistica e sull’immagine internazionale della Capitale.In questo senso Piazza di Siena si conferma sempre più non soltanto un grande evento sportivo, ma uno strumento di diplomazia internazionale e di marketing territoriale.

A rafforzare ulteriormente questa dimensione globale c’è il lavoro sviluppato sui diritti televisivi e sulla distribuzione internazionale dell’evento. Negli ultimi anni Piazza di Siena ha infatti costruito una rete mediatica mondiale che permette allo CSIO romano di raggiungere mercati strategici in Europa, Asia, Medio Oriente, Africa e Americhe. Per il biennio 2026-2027 la Federazione Italiana Sport Equestri ha affidato a Pro International Marketing LLC, società con sede negli Emirati Arabi Uniti specializzata nella valorizzazione globale dei diritti sportivi, lo sviluppo e la commercializzazione dei diritti televisivi internazionali in Medio Oriente e Nord Africa, America Latina, Africa subsahariana, gran parte dell’Asia, Russia e Paesi CIS, oltre ad alcuni territori del Pacifico e dei Caraibi. Restano inoltre confermati gli accordi con RAI per l’Italia e con Horse & Country TV per Europa, Nord America e Oceania. Horse & Country ha rinnovato i diritti di streaming internazionale fino al 2028, garantendo la diffusione live e on demand dello CSIO di Roma su piattaforme televisive e digitali in gran parte del mondo occidentale e in numerosi territori emergenti.

Particolarmente strategica anche l’apertura verso il mercato cinese. Un accordo triennale ha infatti assegnato a DP Group i diritti esclusivi di comunicazione digitale e streaming per Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan fino al 2028, aprendo Piazza di Siena a uno dei mercati mediatici più vasti e dinamici del pianeta.

È il segno di una trasformazione ormai evidente: Piazza di Siena non è più soltanto uno dei concorsi ippici più prestigiosi del mondo, ma un contenuto internazionale esportabile, capace di promuovere Roma, Villa Borghese e l’eccellenza italiana davanti a milioni di spettatori distribuiti in quattro continenti. Tra i Paesi più “remoti” o simbolicamente più rappresentativi presenti allo Csio romano 2026 spiccano Cina, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Libia, Angola, Algeria, El Salvador, Australia, Venezuela ed Ecuador: una mappa globale che rende sempre più evidente come Piazza di Siena sia oggi una vera vetrina internazionale di Roma nel mondo.