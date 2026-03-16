Piana Reatina: Paolucci (Uil Rieti): “Cittadini esasperati

Intervengano le istituzioni”

“I problemi nella Piana Reatina sono sempre più evidenti macontinuano a essere sottovalutati. Non a caso, sotto il peso delle ultime piogge, l’asfalto si è nuovamente deteriorato, lasciando buche e crepe che rendono la viabilità quotidiana difficile e pericolosa per automobilisti, lavoratori e residenti. A questo si aggiunge la situazione dell’illuminazione pubblica che, in alcune aree praticamente assente, sta favorendo l’aumento dei furti nelle abitazioni”. Lo denuncia Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina Romana.

“Tra le tante criticità – prosegue Paolucci – quella dei furti nelle ore notturne sta alimentando un clima crescente di insicurezza e paura, che incide negativamente sulla qualità della vita dei residenti dellaPiana Reatina. Sappiamo che le forze dell’ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, stanno producendo un importante sforzo investigativo che ci auguriamo porti rapidamente ad assicurare alla giustizia i responsabili. Molto meno, invece, si sa sui progetti che l’amministrazione comunale intende realizzare per fornire risposte concrete e tempestive alla comunità”.

“Riteniamo – aggiunge il segretario della Uil – che sicurezza e manutenzione del territorio debbano rappresentare prioritànell’agenda amministrativa. E’ necessario avviare al più presto una stagione di confronto serio con i cittadini e mettere in campo tutti gli interventi strutturali necessari a garantire una gestione attenta e responsabile del territorio, restituendo serenità e dignità a chi vive e lavora nella Piana Reatina”.

“Continueremo a vigilare e a chiedere che le istanze dei cittadini vengano ascoltate e accolte – conclude Paolucci – perché nessunaparte della città deve restare indietro e perché la Piana reatina devediventare un luogo sicuro, curato e dignitoso per tutte le persone che la abitano e la scelgono ogni giorno per vivere e lavorare”.