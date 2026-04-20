“Phenomenal Women” al Teatro Golden.

Al Teatro Golden debutta “Phenomenal Women”, con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi.

Da Sibilla Aleramo ad Alda Merini.

Sul palco le donne che hanno sfidato il mondo con i loro versi.

22 e 23 aprile 2026 Teatro Golden, Roma

Dalle righe chiuse tra le pagine di un libro al respiro vibrante del palcoscenico, il passo è breve se a guidarlo è il talento di Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi con lo spettacolo “Phenomenal Women”, dedicato alle donne che hanno usato la parola come arma di liberazione.

Da Sibilla Aleramo ad Alda Merini, artiste speciali che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del femminile.

A loro, e a tante altre scrittrici e poetesse, sarà dedicato questo nuovo spettacolo in scena al Teatro Golden il 22 e 23 aprile 2026.

Una rappresentazione straordinaria che celebra il coraggio e il talento di figure simbolo, che hanno saputo uscire fuori dagli schemi.

“Phenomenal Women” è il varco che permette a queste storie di uscire dalle biblioteche e diventare realtà in un teatro, attraverso un viaggio dove la parola scritta si fonde nella melodia di Grazia Di Michele e nell’interpretazione di Alessandra Fallucchi.

È l’occasione per scoprire l’essere umano dietro il genio: un’avventura che unisce metrica e musica per raccontare l’audacia di chi ha saputo essere ‘oltre’.

Il pubblico sarà accompagnato nel cuore pulsante delle opere di icone come: Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Maya Angelou e tante altre grandi artiste, diverse per epoca e stile,

ma unite dalla medesima forza, ovvero quella di aver riscritto il concetto stesso di “Donna”, trasformando il dolore, il desiderio, l’attenzione al mondo e alle piccole cose, in capolavori universali.

La cantautrice Grazia Di Michele e il chitarrista Fabiano Lelli, che vestiranno di musica le opere, e l’attrice Alessandra Fallucchi, hanno realizzato una drammaturgia che ci racconta storie di poetesse speciali, non solo per il loro talento ma anche per l’audacia di rompere con le convenzioni e con le regole.

Le autrici propongono, con la regia di Emanuela Caruso, un viaggio leggero, profondo, a volte ironico, nella vita e nelle opere di Donne Fenomenali.

Teatro Golden, via Taranto 36. Info: 06 70493826