PETRELLA SALTO. FURTO IN UN BAR: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 55ENNE. 

I Carabinieri della Stazione di Petrella Salto hanno identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 55 anni, originario della provincia di Chieti e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di un furto consumato all’interno di un esercizio pubblico.

L’attività investigativa trae origine da un episodio avvenuto lo scorso mese di febbraio presso un bar situato nella frazione di Oiano, lungo la Strada Statale 578. In quell’occasione, il titolare dell’attività aveva denunciato l’ammanco di un salvadanaio custodito nei pressi della cassa, contenente circa 100,00 euro destinati alle mance dei dipendenti.

I militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno avviato una meticolosa indagine supportata dalle testimonianze raccolte e dall’analisi tecnica dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

L’incrocio dei dati raccolti ha permesso, in tempi rapidi, di risalire all’identità del presunto autore del reato.

L’uomo dovrà ora rispondere del reato di furto dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Rieti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.