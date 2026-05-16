PERO: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Nella mattinata del 14 maggio 2026, i carabinieri della Compagnia di Rho, unitamente a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Milano e di personale dell’Ispettorato del lavoro di Milano, con il supporto dei carabinieri del nucleo elicotteri di Orio al Serio (BG), hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato all’esecuzione di accertamenti a carico di un’azienda di Pero (MI), operante nel settore della produzione tessile, al fine di verificare l’eventuale presenza di situazioni di sfruttamento lavorativo riconducibili al fenomeno del caporalato.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati 26 lavoratori di cui 23 di origine cinese e 3 italiani. Al termine delle operazioni sono stati deferiti in stato di libertà i titolari dell’azienda, un 59enne ed una 48enne, entrambi italiani, per aver occupato alle proprie dipendenze cittadini sprovvisti di permesso di soggiorno e per le accertate violazioni inerenti al lavoro irregolare.

Nel medesimo contesto sono state inoltre elevate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’esito finale dei controlli ispettivi l’azienda è stata sospesa nell’immediatezza e sanzionata complessivamente per un ammontare complessivo di oltre 52mila euro.

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