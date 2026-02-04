“Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani”: oltre 200 studenti all’Auditorium della Provincia di Caserta per l’incontro con Luigi Zeno

Il 4 febbraio l’Auditorium della Provincia di Caserta ha accolto circa 200 studenti per una nuova tappa di “Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani”, il format educativo che unisce cinema, dialogo e intelligenza emotiva per affrontare uno dei temi più delicati del mondo scolastico: il bullismo.

L’iniziativa è promossa da Dagal Creations APS, in collaborazione con il Lions Club Caserta Villa Reale, con il patrocinio della Provincia di Caserta e con il coinvolgimento degli istituti I.T.I.S. F. Giordani, Istituto Michelangelo Buonarroti, Liceo Scientifico A. Diaz e Liceo Statale Alessandro Manzoni. Presente in sala anche il campione di paradressage FISE Campania Davide Riccardelli.

L’intervento del Presidente dei Lions, Eugenio Riccardelli

Ad aprire l’incontro è stato Eugenio Riccardelli, Presidente del Lions Club Caserta Villa Reale, che ha sottolineato l’importanza di portare nelle scuole percorsi di prevenzione e consapevolezza:

«Il bullismo non è un problema dei ragazzi, ma della comunità intera. Il nostro compito è esserci, ascoltare e costruire insieme a loro un linguaggio nuovo, fatto di rispetto e responsabilità. Il Lions Club sostiene con convinzione progetti come questo, perché educare significa proteggere.»

Luigi Zeno: la voce dei giovani contro il bullismo

Protagonista dell’incontro è stato Luigi Zeno, attore rivelazione del 2025 e oggi una delle voci più ascoltate della sua generazione. A soli diciotto anni, Zeno ha già conquistato pubblico e critica tra cinema, teatro e piattaforme internazionali, e parallelamente ha scelto di impegnarsi in prima linea nella prevenzione del bullismo.

Durante l’evento, Zeno ha dialogato con gli studenti attraverso emozioni, testimonianze e riflessioni nate dal cortometraggio La Linea Sottile, di cui è protagonista. Un racconto che non offre risposte facili, ma pone domande necessarie: dove siamo noi, quando il bullismo accade?

L’attore ha inoltre anticipato che a breve uscirà su Netflix la serie “Minerva – La Scuola”, un progetto molto atteso che lo vede protagonista e che affronta temi vicini alle nuove generazioni.

L’intervento di Daniela Del Prete

La giornalista Daniela Del Prete, organizzatrice, realizzatrice del format e responsabile dell’ufficio stampa, ha guidato gli studenti dentro il cuore del progetto:

«Non siamo qui per una lezione, ma per guardarci dentro. Il bullismo non è solo un gesto violento: è una risata che ferisce, un silenzio che isola, una parola che pesa più di uno schiaffo. Oggi vi chiediamo solo di essere presenti, di ascoltare e, se serve, di cambiare.»

L’intervento dello psicologo Claudio Belardo

Lo psicologo e coach Claudio Belardo ha offerto agli studenti strumenti concreti per riconoscere e interrompere le dinamiche del bullismo:

«Il bullismo è una catena fatta di ruoli: chi agisce, chi subisce, chi guarda. Ma ogni catena può essere spezzata. Il primo passo è dare un nome alle emozioni e non restare soli.»

L’incontro si è concluso con un lungo applauso da parte degli studenti, segno di un ascolto autentico e di un coinvolgimento profondo. Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani continua così il suo percorso nelle scuole, portando con sé un messaggio semplice e necessario: la consapevolezza nasce dal dialogo, e il cambiamento comincia da ciascuno di noi.