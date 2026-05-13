PATANÈ: “DAL 15 GIUGNO NUOVO ASSETTO RETE SUPERFICIE AREA CASILINA”

Roma, 13 maggio 2026 – “Dal 15 giugno la rete di superficie nell’area di via Casilina avrà un nuovo assetto. Con la definitiva dismissione della vecchia ferrovia Termini-Centocelle, l’attivazione della tratta San Giovanni-Colosseo della Metro C e la futura attivazione della stazione ferroviaria Pigneto, i bus si adegueranno alle nuove esigenze”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Il nuovo assetto – prosegue Patanè – è stato studiato per rispondere con maggiore efficienza e puntualità alle esigenze del territorio dopo l’addio al ‘Trenino giallo’, grazie all’introduzione di due nuove linee, 104 e 105 L, e al potenziamento delle due già esistenti, 105 e 409”.

“Apprendiamo con soddisfazione – hanno commentato Mauro Caliste e Maura Lostia, Presidente e Assessora alla Mobilità del Municipio V – del nuovo potenziamento delle corse delle linee 105 e 409 e dell’istituzione di due nuove linee bus: un piano che va incontro alle nostre richieste e a quelle dei cittadini dell’area Casilina. Siamo certi che questi nuovi provvedimenti miglioreranno l’utilizzo del trasporto pubblico e la qualità della vita dei residenti, in attesa della nuova tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata per cui è previsto l’inizio dei lavori entro i primi mesi del 2027”.

Nel dettaglio, il piano prevede: