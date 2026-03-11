Pasqua tra mare, vigneti e natura sulla Bolgheri Coast



La primavera sboccia sulla costa toscana e regala momenti di relax e bellezza all’aria aperta

Il 28 marzo riapre il Park Hotel Marinetta, pronto ad accogliere gli ospiti con la nuova stagione e con proposte dedicate al benessere, al relax e al divertimento. Con l’arrivo della primavera e delle vacanze di Pasqua, la Toscana torna infatti a essere una meta ideale per una pausa rigenerante nella natura. Tra vigneti, mare e spiagge suggestive, la Bolgheri Coast offre scenari unici e numerose attività all’aria aperta, tra il Parco Costiero di Rimigliano e la Pineta di Marina di Bibbona, dove sentieri e macchia mediterranea invitano al relax e alla scoperta, regalando il primo autentico assaggio di primavera sulla costa toscana.

Le vacanze di Pasqua sono il momento ideale per organizzare una bella vacanza outdoor e rigenerare le energie, specialmente in primavera quando la natura dà il meglio di sé. Le giornate si allungano e il sole regna sovrano, specialmente sulle coste italiane dove il mare incontra i profumi di una regione ricca di storia e tradizioni: la Toscana. La Bolgheri Coast è indubbiamente uno dei luoghi più suggestivi d’Italia: i vigneti si estendono in una bellissima pianura circondata da colline boscose, creando un anfiteatro naturale con un microclima temperato e molto piacevole. Un luogo ideale per chi ha voglia di trascorrere del tempo con gli amici, in coppia oppure con la famiglia, prendendosi una pausa, un po’ di relax senza rinunciare ad un pizzico di avventura e divertimento. Lungo la costa di Marina di Bibbona, infatti, ci sono tante opzioni da esplorare: dalle spiagge, ai parchi divertimento, fino alle riserve naturali dove risvegliare i propri sensi e godersi la flora territoriale. Tra queste, merita una visita il Parco Costiero di Rimigliano, tra San Vincenzo e Piombino. Si tratta di un’area naturale protetta di circa 650 ettari che si estende lungo la suggestiva Via della Principessa. Il paesaggio è caratterizzato da lunghe spiagge sabbiose, dune naturali, macchia mediterranea, pinete e boschi di lecci e querce, con splendidi scorci sul mare e sulle isole dell’Arcipelago Toscano, tra cui l’Isola d’Elba nelle giornate più limpide.

Il parco si divide in due aree principali: una fascia costiera alberata lunga circa 6 chilometri che accompagna la spiaggia, ideale per passeggiate vista mare, e una zona interna più ampia con antichi poderi agricoli, radure e boschi da esplorare. Qui è possibile percorrere sentieri immersi nella natura, osservare la vegetazione tipica della costa toscana (tra cui querce, pini domestici, mirto, lentisco e ginepro) e incontrare alcune delle specie animali che popolano l’area, come scoiattoli, conigli selvatici e numerosi uccelli tra cui gufi, allodole e cardellini.

In primavera il parco regala anche piccole curiosità naturalistiche: sulle spiagge si può incontrare la pimelia, un buffo coleottero nero privo di ali che vive tra le dune e lascia sulla sabbia una caratteristica scia di impronte, facilmente riconoscibile durante le passeggiate lungo il litorale. L’area è inoltre attrezzata con diversi accessi al mare, sentieri segnalati per trekking e passeggiate, una pista ciclabile che corre parallela alla costa e ampi spazi verdi ideali per soste e picnic, offrendo così numerose opportunità per vivere la natura tra mare e pineta.

Ma non è tutto perché nella Bolgheri Coast c’è anche un parco di pini marittimi di 3 ettari con accesso riservato alla pineta centenaria che costeggia il litorale di Marina di Bibbona. È il polmone verde del Park Hotel Marinetta, un residence dotato di tutti i comfort e servizi che riapre per la nuova stagione il 28 marzo.

In occasione delle vacanze di Pasqua la struttura ha pensato a diverse proposte uniche per soddisfare tutti coloro che vogliono festeggiare in compagnia, senza rinunciare al relax. Per gli amanti dell’adrenalina e del divertimento, il Park Hotel Marinetta offre un pacchetto speciale con ingresso al parco divertimenti “Il Cavallino Matto” situato nella pineta di Marina di Donoratico vicino al mare.

Il Pacchetto Pasqua e Cavallino Matto include: due o più notti con colazione a buffet e cena a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti, oltre allo specialePranzo di Pasqua con aperitivo e menù di quattro portate con bevande incluse a cura dell’Executive Chef Daniele Arzilli. Il soggiorno comprende inoltre un biglietto a persona per il parco divertimenti Cavallino Matto, tra le attrazioni più amate della costa toscana. Sono garantiti anche Wi-Fi, accesso alla palestra, parcheggio interno gratuito con possibilità di ricarica elettrica a pagamento, accesso alla Piscina Relax e alla Piscina Funny e alla spiaggia privata attrezzata.

Per rendere ancora più speciale il soggiorno di Pasqua, lo staff dell’hotel ha organizzato anche un ricco programma di animazione dedicato ai più piccoli, tra giochi, creatività e momenti di magia: laboratori creativi a tema pasquale, palloncini modellabili, spettacolari bolle di sapone giganti e tatuaggi tematici. Non mancheranno poi le attività più attese della tradizione, come la caccia alle uova, il laboratorio di pittura delle uova e l’incontro con la mascotte del Coniglio di Pasqua. Un’occasione perfetta per regalare ai bambini momenti di divertimento e condivisione, mentre i genitori si godono il relax e l’atmosfera primaverile del resort.

Prezzo a notte in camera quadrupla a partire da Euro 670,00 (incluso il pranzo di Pasqua)

Valido dal 1º Aprile al 7 Aprile 2026

Per chi invece è alla ricerca di intimità e relax, la struttura propone il Pacchetto Pasqua in Spa: due o più notti; colazione a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti; cena a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti; pranzo di Pasqua con aperitivo, menù di quattro portate; 1 Ingresso SPA a persona da 45 minuti presso la Marinetta Wellness & Spa; previsto wifi, accesso palestra, parcheggio gratuito interno con possibilità di ricarica elettrica a pagamento; accesso a Piscina Relax e Piscina Funny (riscaldata dal 22/03), accesso alla spiaggia privata con lettini e tutti i comfort.

Prezzo a notte in camera doppia a partire da Euro 380,00 (incluso il pranzo di Pasqua)

Valido dal 1º Aprile al 7 Aprile 2026

Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova Spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km0, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si è aggiunto Crudo di Mare il nuovo ristorante a bordo piscina con menù a base di pesce che è un vero e proprio tributo al mare.Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

