Pasqua solidale: piccoli gesti, grande speranza

L’azienda Caporaso dona il loro Mezzo Uovo ad ottanta persone in difficoltà del centro di accoglienza partenopeo della mensa del Carmine

Pasqua ci ricorda che la vera gioia si trova anche nel donare. In un mondo che spesso corre veloce, fermarsi per pensare agli altri è un gesto prezioso. Portare un sorriso, offrire un aiuto, condividere ciò che si ha: questi sono i veri simboli di una Pasqua vissuta con il cuore. La Pasqua è una delle festività più sentite dell’anno, è un momento che richiama valori profondi come la rinascita, la speranza e la condivisione. La solidarietà non è fatta solo di grandi azioni, il gruppo Caporaso, con sede a Casamarciano (Na), leader nel settore nocciole, frutta secca e derivati, rinnova l’appuntamento con la solidarietà e ha deciso donare il proprio prodotto di punta, il Mezzo Uovo nocciolato ripieno a circa 80 persone in difficoltà della mensa del Carmine della piazza Mercato di Napoli, amministrata da padre Francesco Sorrentino.

Il Mezzo Uovo è nato 5 anni fa ed è presente ovunque in Italia grazie all’artigianalità e alla qualità delle materie prime, nonché al packaging particolarmente indicato per un regalo pasquale. L’azienda Caporaso vuole e sa unire sapori lontani, come il the Matcha giapponese, con sapori tradizionali campani come la nostra tipica nocciola. ≪Vogliamo essere al passo con i tempi seguendo i nuovi trend, senza però dimenticare le nostre valorose origini≫, ha dichiarato Severino Caporaso, alla guida dell’azienda insieme con il fratello Felice e aggiunge: ≪Il valore del Mezzo Uovo sta proprio nell’idea base del progetto che tanto lo accomuna agli ideali della Mensa del Carmine, vale a dire la condivisione. Il Mezzo Uovo è stato infatti pensato per essere aperto a tavola in famiglia e gustato tutti insieme, condividendo così lo spirito della convivialità con il gusto e l’allegria≫. La Pasqua che guarda agli altri è la rinascita della vera solidarietà.

Gli ottimi risultati aziendali della Caporaso group saranno festeggiati nel corso del tradizionale evento annuale aziendale, la “Mezzo Uovo night”, condotto dalla giornalista Jolanda De Rienzo. La kermesse si terrà nel pomeriggio di domenica prossima 22 marzo a Villa Minieri di Nola, parteciperanno volti noti del mondo della gelateria e della pasticceria e un panel artistico che renderà la serata piacevole e interessante. Sarà questa anche l’occasione per festeggiare il riconoscimento di azienda di eccellenza ricevuto dalla Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo.

Harry di Prisco