Panorama mozzafiato e cucina nel verde: l’agriturismo Bel Poggio da scoprire vicino Roma

C’è un luogo, a pochi minuti da Roma, dove il verde incontra la cucina della tradizione e le famiglie riescono finalmente a vivere una giornata all’aria aperta senza rinunciare alla comodità. Agriturismo Bel Poggio, immerso nelle colline di Tivoli, è uno di quei posti capaci di mettere d’accordo grandi e bambini grazie a spazi aperti, panorama mozzafiato e una cucina genuina che sa di casa.

Arrivando all’agriturismo, la prima cosa che colpisce è la vista: il paesaggio si apre sulle campagne tiburtine e tutto intorno si respira un’atmosfera semplice e autentica. I bambini possono correre e giocare negli ampi spazi verdi mentre i genitori si rilassano a tavola, circondati dalla tranquillità della natura.

La struttura, a conduzione familiare dal 2013, è facilmente raggiungibile tramite strada statale e si trova a pochi chilometri dalle storiche Villa d’Este e Villa Gregoriana. Una posizione perfetta per organizzare una giornata fuori porta senza allontanarsi troppo dalla città.

La cucina è uno dei punti di forza dell’agriturismo. Tutta la pasta viene realizzata artigianalmente nel loro pastificio interno e il menu valorizza i sapori della tradizione con piatti preparati con ingredienti genuini e porzioni abbondanti.

Il weekend viene proposto anche il menu a prezzo fisso: 28 euro il sabato e 32 euro la domenica, comprensivi di antipasti, primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè. Una formula pensata soprattutto per le famiglie e per chi desidera trascorrere qualche ora nel verde sapendo già quanto spenderà.

La sera, invece, l’atmosfera cambia e lascia spazio anche alla pizzeria e al menu alla carta, trasformando il locale in un punto di ritrovo perfetto anche per cene in compagnia e occasioni speciali.

Tra panorama, cucina fatta in casa e grandi spazi immersi nella natura, Agriturismo Bel Poggio rappresenta oggi una delle mete più interessanti vicino Roma per chi cerca un’esperienza semplice, autentica e adatta a tutta la famiglia.

Agriturismo BelPoggio

Indirizzo: Strada San Polo 76, Tivoli (RM)

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